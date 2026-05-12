Эта популярная украинская актриса была участницей "Фабрики звезд"

Недавно стало известно, что на экраны возвращается легендарное шоу "Фабрика звезд". Кастинг уже продолжается, и поэтому именно сейчас лучший момент, чтобы вспомнить о бывших звездах этого проекта. Выяснилось, что актриса Дарья Легейда-Сова была участницей "Фабрики" в далеком 2011 году.

Эта страница ее биографии не слишком популярна, ведь Дарья сознательно выбрала актерство вместо певческой карьеры. Далее в материале 24 Канал расскажет, что известно о жизни Легейды.

Краткая биография Дарьи Легейды-Совы

Сегодня Дарью знают как актрису театра и кино. Сначала она освоила танцевальное искусство (пять лет выступала в танцевальном коллективе "Браво").

В певческой области взяла псевдоним Даша Дорис. Именно под этим именем девушка получала призовые места на конкурсах "Сергиевские зори", "Дети Солнца" и "Мировые таланты".

Очевидно, что участие в четвертом сезоне "Фабрики звезд", проходившем в 2011 году, не могло не оставить след в ее жизни.

Но после "Фабрики звезд" Легейда решила изменить направление своих предпочтений. Она поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где училась по специальности "актерское искусство драматического театра и кино" под руководством курса Станислава Моисеева.

Дебют в кино Дарьи Легейда состоялся в возрасте 22 лет в фильме "Бессмертник" (2015). А после учебы в вузе начала играть в труппе Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Несколько лет назад вышла замуж за звездного коллегу – Дмитрия Сову.

Где сейчас Дарья Легейда-Сова?

Отец и муж звезды сегодня находятся на фронте. Сама актриса говорила, что рассматривает возможность службы в ВСУ как оператор дронов из-за проблем со здоровьем, которые мешают ей стать боевым медиком.

Ее муж, актер фильма "Черкассы" – Дмитрий Сова, говорил в интервью Алине Доротюк, что поддерживает решение жены и готов помочь ей.

Дарья Легейда-Сова с мужем / Фото из соцсетей

В повседневной жизни продолжает сниматься и играет на сцене театра. Однако и не забывает, что войско нуждается в помощи. Дарья организует сборы для воинов и занимается волонтерством.

В марте 2022 года, когда отец актрисы пошел служить, Даша начала шить амуницию для военных и писать обращения в соцсетях, призывая помогать военным.

К примеру, даже сейчас в шапке профиля в инстаграме звезды есть прикреплена банка со сбором на нужды подразделения "Черное крыло". Любой может задонатить, чтобы сделать доброе дело.