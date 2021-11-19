Дарья Петрожицкая в первом трейлере комедии "Лучшие выходные": магическая дата премьеры

В феврале на украинских экранах появится комедия "Лучшие выходные". Фильм создан FILM UA Group и ООО "Твой лучший фестиваль" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Об актерах, сюжете и магической дате премьеры читайте далее.

Сюжет комедии "Лучшие Выходные"

В фильме нам покажут аж четыре увлекательных истории. Первая история расскажет о мечтательном немце Гансе (Элиас Райхерт), который отправляется в Киев на Atlas Weekend, чтобы покорить свою любимую Ольгу (Дарья Петрожицкая), с которой он до того общался только в инстаграме.

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Еинственное же, что сейчас волнует Ольгу – хедлайнер Питер Похер (Йорг Бертхольд), самый настоящий "rock star". Но за одну ночь происходит почти невозможное – популярный певец теряется в столице (не без участия Ганса). И кто же поможет им в поисках? Главный хейтер фестиваля – Алексей Дурнев.

Вторая история расскажет о лучших выходных ребят из Кривого Рога (Александр Рудинский, Максим Девизоров, Максим Кириченко, Валерий Морозов). Заядлые сорвиголовы успеют немного "зажариться", остыть в бассейне и даже несколько раз потерять "жениха". Именно ради него банда собралась в столицу, чтобы провести самый громкий мальчишник.

Третья история расскажет о Мире (Наталья Бабенко) – карьеристке с синдромом отличницы, чья опека над братом Лесиком (Тарас Денисюк) часто сводится к запретам на подобие "не смотри то, не ешь это". Но эти выходные точно выйдут из-под ее контроля: Лесик будет отрываться на фестивале вместе с зажигательной alyona alyona и ее друзьями, а Мире придется обегать на каблуках пол-Киева и всю территорию Atlas Weekend, разыскивая братика.

А еще вы познакомитесь с решительной 15-летней Алисой (Алина Чебан), которая отправляется в первое самостоятельное путешествие, чтобы найти того, чьим творчеством вдохновлялась всю свою жизнь. Об этом расскажет четвертая история комедии. Удастся ли девушке найти общий язык со своим идеалом – отцом-рокером (Георгий Хостикоев) и наладятся ли ее отношения с мамой (Ирма Витовская), которая обожает творчество VERKA SERDUCHKA & band?

яркая звезда колоритной певицы, ее мамы и веселого бэнда тоже засветится в трейлере.

Создатели "Лучших выходных" отмечают, что это только начало. А появится комедия на экранах 02.02.2022 года.

Трейлер комедии "Лучшие выходные": смотрите видео онлайн