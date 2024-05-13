В начале войны работала в украинском посольстве в Польше: где сейчас Дарья Трегубова

Дарья Трегубова - узнаваемая и одна из самых ярких украинских актрис. После начала полномасштабного вторжения в украинском кинопроизводстве произошла небольшая пауза. Так сложилось, что из-за этого женщине удалось освоить новую профессию.

В материале Кино 24 читайте о том, чем сейчас занимается Дарья Трегубова. И, вернулась ли актриса на съемочные площадки.

Смотрите также Евровидение близко: 3 лучшие фильмы о конкурсах, которые заставляют поверить в себя

Где сейчас Дарья Трегубова

Когда началась война, актриса с дочерью уехали в Польшу. Тогда Дарья Трегубова начала работать в украинском посольстве с нашим послом Андреем Дещицей.

И очень с этого счастлива, потому что мне важно было что-то делать, помогать. Я не могу лежать и страдать. Это не моя тема. А когда я что-то делаю, мне кажется, что все в норме. Работала там (в посольстве – Кино 24) почти полгода,

– рассказывала актриса.

Дарья рассказывала, что тогда занималась именно культурным сектором.

"Найти нужные контакты, организовать выставку, концерты... Это был мой нормальный ритм. Просто я еще не работала в таких необычных условиях. Наше посольство – молодцы, все работники работали на результат, было ощущение, что ты среди своих. Я мало спала, много работала, и меня это устраивало", – делилась актриса.

У женщины также есть проект #дашачитает, где она читает стихи украинских поэтов. Это она делала и во время войны.

"А потом еще и возникла потребность в #дашачитает, я делала благотворительные мероприятия, и люди, для которых я читала стихи, давали деньги на гуманитарные нужды, для "Охматдета", на дроны мы собирали, – отмечала актриса в интервью для KP.UA.

Так, Дарья проживала за границей год, впоследствии вернулась в Киев, где и находится сейчас. Она рассказывала, что сейчас не так много проектов, как раньше, но все равно они есть. В частности, начали снимать новый сезон сериала "Коп из прошлого", который так любят зрители и в котором снялась актриса.

Недавно на экраны вышел телесериал "Кукушки", где играть одну из главных ролей выпало Дарье.

"Кукушки" – это именно вот этот новый караван сериалов. Потому что я снимаюсь и в лентах более классических, но "Кукушки" мне очень зашли, мы сдружились с командой. За этим процессом интересно наблюдать, потому что я уже вижу немножко другие сценарии, немножко других персонажей, немножко другие отношения, когда уже не идет речь о том, что сериал будут показывать на две страны и надо сохранить какой-то статус-кво,

– рассказала актриса в интервью для Beauty HUB.

Также она поделилась, что снялась в очень, как сама актриса отметила, "нетривиальном" проекте, который называется Kill Putler. Она отметила, что "это абсурдистская, сатирическая комедия, которая должна в 2024 году выйти в странах Балтии, а потом, возможно, и в Украине".

В этом же интервью Дарья поделилась, что летом будет снимать свой фильм, который должна была начать 26 марта 2022 года, однако полномасштабная война внесла свои коррективы. Так, звезда украинского кино рассказала, что в этом году должны начаться съемки, поскольку есть ответственность перед Госкино, которое выделило на фильм средства. Таким образом, Дарья Трегубова будет реализовать свои режиссерские амбиции.

"Очень надеюсь, что это будет достойно, но мне немного страшно", – поделилась эмоциями актриса.

Поэтому надеемся, что и мы скоро будем иметь возможность увидеть проект, режиссером которого является замечательная украинская актриса Дарья Трегубова.