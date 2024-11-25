Звезда сериала "Реванш" поделилась подробностями отношений и призналась, что думает о замужестве

Звезда одного из самых новых украинских сериалов "Реванш" Дарья Трегубова поделилась подробностями своей личной жизни. Актриса рассказала об отношениях с бывшим мужем после их развода.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Телеканал ТЕТ. Кроме того, актриса ответила на вопрос, готова ли она к замужеству с новым бойфрендом.

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Дарья Трегубова об отношениях с бывшим мужем

Как известно, Дарья Трегубова развелась с экс-обранцем, бизнесменом Дмитрием, еще в 2011 году. Артистка вспомнила, что кризис в их браке начался после рождения дочери Полины, которой сейчас уже 13 лет. Именно появление ребенка стало тем моментом, когда между ними возникли серьезные трудности.

Как и во многих подобных случаях, их разрыв был скандальным, ведь пара не могла найти общего языка и часто ссорилась. Однако, со временем, как отметила Дарья, они смогли преодолеть свои конфликты и снова найти взаимопонимание.

Сейчас бывшие партнеры поддерживают нормальные отношения и прекрасно ладят, особенно когда речь идет о воспитании их дочери.

Мы договорились, что папа занимается всем, что связано с обучением, то есть, на родительское собрание он пойдет. У Димы более предсказуемый график, поэтому он может это делать. Я считаю, что мы нормально построили эту историю,

– поделилась Трегубова.

Трегубова подчеркнула, что, несмотря на прошлые трудности, им удалось построить здоровые отношения и сохранить гармонию в совместном воспитании Полины.

Дарья Трегубова о новом бойфренде и замужестве

Полгода назад Дарья Трегубова начала новые отношения, и хотя актриса намекнула, что ее новый избранник моложе ее, подробности о нем она пока не раскрывает. Звезда подчеркнула, что на данном этапе ее жизни важны не столько вопросы официального замужества, сколько эмоциональная близость и гармония в отношениях.

Дарья не спешит под венец и отмечает, что для нее женитьба не является приоритетом. Она мечтает о счастливой семье, но отмечает, что этот вопрос не в топе ее жизненных целей.

Для меня вопрос жить вместе и женитьба просто не является даже в первой тройке моих сейчас вопросов. Именно поэтому у меня теперь какие-то прекрасные отношения, когда ты перестаешь о чем-то париться и думать, как их улучшить, оно само начинает работать так, как должно,

– говорит Дарья.

Интервью Дарьи Трегубовой: смотрите видео онлайн

Трегубова отметила, что важнее всего для нее сейчас – это чувство гармонии и счастья в отношениях, а не формальные обязательства. Однако актриса уверена, что в будущем она таки женится снова.