Напоминает сюжет одного из его фильмов: звезду боевиков обвинили в жестоком убийстве фаната

Даршан Тугудипа – известная суперзвезда индийского кино, уже десятый день находится под арестом. Обвинения против него связаны с преступлением, которое чудом напоминает сюжет одного из его популярных фильмов.

Он является одним из 17 человек, который задержала полиция по подозрению в убийстве 33-летнего поклонника. Тело парня нашли в канализации.

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Даршан Тугудипа в тюрьме: что произошло

Полиция города Бенгалуру заявила, что Ренукасвами был убит "очень жестоким и варварским способом".

Полиция считает, что 47-летний актер Даршан Тугудипа разозлился на Ренукасвами из-за того, что тот якобы посылал непристойные сообщения в социальных сетях актрисе Павитри Гоуди. Индийская пресса называла Павитру девушкой Даршана. Она также есть среди задержанных по этому делу.

Подозреваемым предъявили обвинения в убийстве, похищении, уничтожении улик и преступном сговоре.

Даршан находится в тюрьме и не комментирует обвинения. Но его адвокат, Ранганатх Редди, сообщил, что во время их встреч актер отрицал обвинения против него.

Официально полиция не предоставляет никаких деталей относительно доказательств против актера и других подозреваемых.

Местная пресса активно освещает обвинения, ссылаясь на источники в полиции. Телеканалы показывали размытые записи с камер видеонаблюдения, на которых, по утверждениям репортеров, видно похищение Ренукасвами.

Пресса также обсуждает то, что обувь, которую Даршан носил в ночь убийства, была найдена в доме его жены Виджаялакшми.

Кто такой Даршан Тугудипа

Даршан является сыном актера Шриниваса Тугудипы, который в 1970-х годах стал "очень популярным и успешным, играя отрицательные роли".

Продюсер Йогиш, который знает Даршана в течение трех десятилетий, рассказывает, что актер переживал много трудностей в своей ранней жизни после смерти его отца, оставившего семью в бедности.

Актер много работал ради своего успеха. Однако, оказалось, что Даршан не смог справиться со своей славой и не знал, как вести себя при таком успехе. Поэтому он неоднократно имел проблемы с законом. И, похоже, это случилось снова.