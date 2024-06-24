Если в последнее время вам не хватает мотивации и вдохновения, то посмотрите фильмы, которые сегодня рекомендует редакция Кино 24. Интересный сюжет и главные герои смогут смотивировать вас на достижение своих целей и реализацию мечты.

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"Пока не сыграл в ящик"

Эдвард Коул – миллиардер, который совершенствует больницы, однако это не всегда нравится пациентам и врачам. Однажды он узнает, что имеет смертельную болезнь. Его соседом по палате становится мужчина, у которого рак. Как-то Эдвард решает составить список того, что он хотел бы успеть сделать до своей смерти. Затем мужчина отказывается от своей идеи, но сосед предлагает воплотить все дела в реальность вместе. Отсюда и начинаются их совместные приключения.

"Пока не сыграл в ящик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Король Ричард"

Главную роль в фильме сыграл популярный американский актер Уилл Смит. Его герой – Ричард Уильямс воспитывает двух дочерей, которые увлекаются теннисом. Мужчина постоянно тренирует девушек, чтобы о них узнали во всем мире. Несмотря на сложности, – например, нет профессионального места, где можно учиться теннису, Ричард не сдается. Он делает все, чтобы дочери со временем добились успеха.

"Король Ричард": смотрите онлайн трейлер фильма

"Скрытые фигуры"

В фильме показаны Соединенные Штаты Америки XX века, когда продолжалась холодная война с Советским Союзом. Оба государства хотят достичь успехов в сфере космоса. Как-то работники НАСА узнают об афроамериканках, которые являются невероятно талантливыми математиками, и начинают с ними сотрудничать. Однако путь женщин к успеху усеян множеством испытаний.

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"Скрытые фигуры": смотрите онлайн трейлер фильма

"По половому признаку"

Рут Гинзбург учится на первом курсе в Гарвардской школе права, а ее муж – на втором. Кроме того, женщина успевает не только заниматься воспитанием дочери, но и помогать любимому с учебой, пока тот болеет. Впоследствии Рут идет учиться в Колумбийскую школу права. Однако она не может найти работу ни в одной юридической компании из-за своего пола. Гинзбург стремится изменить законы, чтобы женщины имели равные права с мужчинами, поэтому делает революционные шаги.

"По половому признаку": смотрите онлайн трейлер фильма

"Стажёр"

В главных ролях фантастические актрисы Энн Хэтэуэй и Рене Руссо и актер Роберт Де Ниро. Бен Уитакер – пенсионер, который к тому же потерял жену. Мужчина не только уверен в себе, но и не любит сидеть на одном месте, поэтому находится в поисках интересного занятия. Так, Бен начинает стажироваться в издании, где главные темы – это красота и мода. В голове мужчины множество идей, которыми он стремится поделиться с руководительницей. Сотрудничество выдается довольно увлекательным.

"Стажёр": смотрите онлайн трейлер фильма

Знаем, как иногда бывает сложно найти мотивацию и вдохновение. Поэтому находите силы и энергию за просмотром фильмов из нашей интересной подборки.