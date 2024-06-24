Якщо останнім часом вам бракує мотивації та натхнення, то перегляньте фільми, які сьогодні рекомендує редакція Кіно 24. Цікавий сюжет та головні герої зможуть змотивувати вас на досягнення своїх цілей та реалізацію мрій.

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"Список останніх бажань"

Едвард Коул – мільярдер, який вдосконалює лікарні, однак це не завжди подобається пацієнтам та лікарям. Одного разу він дізнається, що має смертельну хворобу. Його сусідом по палаті стає чоловік, у якого рак. Якось Едвард вирішує скласти список того, що він хотів би встигнути зробити до своєї смерті. Потім чоловік відмовляється від своєї ідеї, але сусід пропонує втілити всі справи у реальність разом. Звідси й розпочинаються їхні спільні пригоди.

"Список останніх бажань": дивіться онлайн трейлер фільму

"Король Річард"

Головну роль у фільмі зіграв популярний американський актор Вілл Сміт. Його герой – Річард Вільямс виховує двох доньок, які захоплюються тенісом. Чоловік постійно тренує дівчат, аби про них дізналися у всьому світі. Попри складності, – наприклад, немає професійного місця, де можна вчитися тенісу, Річард не здається. Він робить все, щоб дочки з часом добилися успіху.

"Король Річард": дивіться онлайн трейлер фільму

"Приховані фігури"

У фільмі показані Сполучені Штати Америки XX століття, коли тривала холодна війна з Радянським Союзом. Обидві держави хочуть досягти успіхів у сфері космосу. Якось працівники НАСА дізнаються про афроамериканок, які є неймовірно талановитими математикинями, та починають з ними співпрацювати. Однак шлях жінок до успіху всіяний безліччю випробувань.

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"Приховані фігури": дивіться онлайн трейлер фільму

"За статевою ознакою"

Рут Гінзбург вчиться на першому курсі у Гарвардській школі права, а її чоловік – на другому. Крім того, жінка встигає не лише займатися вихованням доньки, але й допомагати коханому з навчанням, поки той хворіє. Згодом Рут йде вчитися у Колумбійську школу права. Однак вона не може знайти роботу у жодній юридичній компанії через свою стать. Гінзбург прагне змінити закони, щоб жінки мали рівні права з чоловіками, тому робить революційні кроки.

"За статевою ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Стажер"

У головних ролях фантастичні акторки Енн Гетевей та Рене Руссо й актор Роберт Де Ніро. Бен Вітакер – пенсіонер, який до того ж втратив жінку. Чоловік не лише впевнений у собі, але й не любить сидіти на одному місці, тому перебуває у пошуках цікавого заняття. Так, Бен починає стажуватися у виданні, де головні теми – це краса і мода. У голові чоловіка безліч ідей, якими він прагне поділитися з керівницею. Співпраця видається доволі захопливою.

"Стажер": дивіться онлайн трейлер фільму

Знаємо, як інколи буває складно віднайти мотивацію та натхнення. Тож знаходьте сили та енергію за переглядом фільмів з нашої цікавої добірки.