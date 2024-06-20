Американська чорна комедія-трилер "Найманий убивця" була презентована на 80-му Венеційському міжнародному кінофестивалі у вересні минулого року. 7 червня відбулася прем'єра на Netflix, пише Кіно 24.

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Що подивитися ввечері

Фільм "Найманий убивця" (Hit Man) розповідає про викладача психології Ґері Джонсона. Він працює для поліції Нового Орлеана під прикриттям. Ґері отримує непросту роль: він повинен прикриватися вбивцею, щоб викривати злочинців-замовників.

Однією з таких виявляється Медісон, яка хоче вбити свого жорстокого чоловіка Рея. Джонсон не бере у неї замовлення, а пропонує розпочати нове життя. У нього з'являються почуття до Медісон, однак він продовжує приховувати свою особу. Пара наражається на небезпеку, коли Рей дізнається про них та хоче вбити дружину.

"Найманий убивця": дивіться трейлер онлайн

У головній ролі – Глен Пауелл, який запам'ятався фанам у фільмі "Люблю тебе ненавидіти". Він також став продюсером та співавтором сценарію.

"Велика частина цього фільму присвячена тому, як ми позиціюємо себе, як ми бачимо, як ми рухаємося по світу. Ґері – це людина, яка рухається по світу без ідентичності, так би мовити. Його просто приваблює те, до чого його тягне. Його захоплює багато речей, але він захоплюється малим. Він не вкладає жодної думки в презентаційну частину свого життя, за винятком випадків, коли бере участь в операціях під прикриттям", — розповів Глен Пауелл.

Серіал заснований на реальних подіях

Сценарій фільму створений на основі статті Скіпа Голландстворта 2001 року. Там описується історія реального Ґері Джонсона, який працював з поліцією як фальшивий кілер, не викликаючи підозр в оточення.

Ґері Джонсон почав працювати під прикриттям у 1989 році. Тоді йому сказали вдавати найманого вбивці для жінки, яка хотіла позбутись чоловіка. Її засудили, а Джонсон продовжив свою роботу і загалом допоміг заарештувати близько 70 людей.

У фільмі гіперболізують певні епізоди життя Ґері Джонсона, однак багато деталей насправді відбулись з ним у реальному житті. Головний герой справді створював багато псевдонімів та образів, але їхня кількість була не настільки велика. Вигаданими є також романтичні деталі та друга професія Джонсона. Також невідомо, як склалося його життя.