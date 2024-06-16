Майже кожен знає, як важко серед усіх стрічок на стрімінговій платформі Netflix знайти ідеальний фільм для перегляду. Тож Кіно 24 підготувало 3 проєкти усього різноманіття, які змусять вас знову повірити в кохання.

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"Покоївка з Мангеттену"

Стрічка "Покоївка з Мангеттену" – це фільм, який точно може усунути сумніви щодо існування кохання.

Маріса Вентура – покоївка фешенебельного готелю на Мангеттені. Дівчина одна з тих, хто вражає всіх своєю бездоганною репутацією та надійністю. Одного разу, прибираючи в номері гостя, Маріса натрапила на приголомшливу вечірню сукню і не змогла втриматися, щоб не приміряти її. Вона не знала, що її імпровізований показ мод приверне увагу молодого мільйонера, який був миттєво зачарований її красою та елегантністю. І ось так у найнесподіванішому місці розквітнув бурхливий роман...

"Покоївка з Мангеттену": дивіться онлайн трейлер фільму

"Підстава"

Приготуйтеся до захопливої історії про двох працьовитих асистентів, Гарпера та Чарлі, які вигадали хитрий план. Вони хочуть звести своїх зайнятих босів, Кірстен та Ріка, і отримати більше вільного часу. Так, вони виступають у ролі свахів для своїх керівників, але натомість несподівано закохуються одне в одного по вуха. Кохання вже витає в повітрі...

"Підстава": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загадкове вбивство"

В цій стрічці ви приєднаєтеся до історії про зворушливі пригоди з Адамом Сендлером та Дженніфер Еністон. За сюжетом, нью-йоркський коп та його дружина вирушають у романтичну подорож до Європи, щоб відродити своє кохання.

Однак події набувають несподіваного повороту, коли пара опиняється втягнутими у справжню аферу. Так, вони потрапляють на приватну сімейну зустріч на супер яхті старого мільярдера Малкольма Квінсі. Проте чоловіка вбивають і парочка стає головними підозрюваними...

"Загадкове вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму

Всі ці кіноісторії поєднує одне – це віддане та щире кохання. Бажаємо гарного та приємного кіносеансу, який подарує вам шалені емоції від щирих почуттів на екрані!