У добірці Кіно 24 ви знайдете 3 романтичні фільми, які доведуть, що кохання на відстані існує. Вони чудово підійдуть для перегляду ввечері.

Цікаво 4 хороші фільми для вечірнього перегляду

"Дружина мандрівника в часі"

Фантастичний фільм є екранізацією однойменного роману. Він розповідає про бібліотекаря Генрі, який має незвичне захворювання. Через це чоловік змушений подорожувати у часі.

"Дружина мандрівника в часі": дивіться трейлер онлайн

Одного разу Генрі зустрічає у бібліотеці 20-річну красуню Клер. Виявляється, дівчині він добре відомий, адже вона змалку спілкувалась з Генрі. Але незрозуміло, як так сталося.

"Будинок біля озера"

Зворушлива мелодрама розповідає про Кейт, яка переїжджає з орендованого дому після розриву з хлопцем. У поштовій скриньці вона залишає лист для наступного мешканця.

"Будинок біля озера": дивіться трейлер онлайн

У будинок заселяється архітектор Алекс – виявляється, що його батько саме побудував цей маєток. Деякі речі у листі та дійсності не збігаються, тому Алекс і Кейт починають листуватися. З'ясовується, що герої живуть у різний час.

"Несплячі в Сієтлі"

Події фільму відбуваються напередодні Різдва. Молодий чоловік Сем пережив втрату дружини. Він не хоче знаходити нових стосунків, але його син має іншу думку та прагне, щоб батько був щасливим.

"Несплячі в Сієтлі": дивіться трейлер онлайн

Хлопчик телефонує на радіо і розповідає, що шукає дружину для батька. Свою історію розповідає і сам Енн. Ця історія до сліз зворушує журналістку Енні: вона вірить в те, що Сем - це її доля.