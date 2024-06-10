Кіно 24 підібрало 4 хороші фільми, під які можна відпочити у будь-який вечір. Від комедій до жахів, від романтики до пригод – кожен знайде щось для себе.
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"Загублене місто"
Письменниця Лоретта Сейдж поринає в роботу після смерті чоловіка. Вона вирушає у турне разом з актором обкладинки, щоб представити нову книжку. Авторку викрадає молодий бізнесмен, який вимагає у Сейдж, аби та привела його до скарбів загубленого міста. Він вважає, що Лоретта описала його у своїх текстах. Стрічка сподобається любителям пригод і романтики.
"Загублене місто": дивіться трейлер онлайн
"Зависнути у Палм-Спрінгс"
Романтична комедія у стилі "Дня бабака" розповідає про хлопця Найзла, який прокинувся зі своєю дівчиною на весіллі друзів. Він виступив з промовою на святі, а згодом знайшов спільну мову з сестрою нареченої -- Сарою. Разом з іншим героєм вони потрапляють у часову петлю.
"Зависнути у Палм-Спрінгс": дивіться трейлер онлайн
"Банкір"
Стрічка розповідає історію афроамериканських бізнес-партнерів Джо Морріса та Бернарда Гарретта. Вони заснували успішне агентство, але вирішили найняти підставного білого, який представляв би компанію. Коли чоловіки досягають шаленого успіху, їхній обман може викритися.
"Банкір": дивіться трейлер онлайн
"Гра в хованки"
Головна героїня фільму - наречена, яка мріє стати найщасливішою дівчиною. Попри турботливого нареченого та його чималі статки, дівчина не відчуває себе у своїй тарілці. Підозри справджуються, коли вона дізнається про умову. Її треба виконати, щоб стати частиною сім'ї.
"Гра в хованки": дивіться трейлер онлайн
Сподіваємося, що ці стрічки ідеально підійдуть для вечірнього релаксу. Гарного перегляду!