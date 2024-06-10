Кіно 24 підготувало 3 фільми, які однозначно зачеплять струни вашої душі. Приготуйтеся бути враженими і дозвольте сльозам текти, коли ви зануритеся в ці складні історії на екрані.

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"Клятва"

Драма з Ченнінгом Татумом та Рейчел МакАдамс розповідає про закохану пару, життя якої змінить в один момент.

За сюжетом, Лео і Пейдж – молодята, які шалено кохають одне одного. Але що приховувати, вони просто таки купаються в щасті. Так, пара після одруження вирушає у медовий місяць. Однак хто ж знав, що він обернеться для них жахливою трагедією, адже саме тоді вони потрапляють в аварію. У Лео лише кілька ударів, а ось дівчині пощастило менше, у неї сильна травма голови, через яку вона деякий час пробула в комі. Відданий чоловік ні на мить не покидав свою кохану і ось, коли Пейдж отямилася, виявилося що через отриману травму вона нічого не пам'ятає.

Але Лео не здається та намагається знову відродити у її серце кохання і зробити щасливою.

"Клятва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хлопчик в смугастій піжамі" (2008)

Стрічка "Хлопчик в смугастій піжамі" вважається важкою та досить непростою. Перегляд цього фільму змусить не тільки плакати, а й хвилюватися за героїв історії.

За сюжетом, події розгортаються під час Другої світової війни. В центрі фільму – історія хлопчика Бруно, батько якого німецький офіцер, що отримав нове призначення і змушений був переїхати разом з сім'єю.



Прибувши на нове місце, увагу маленького хлопчика привернули кілька будівель, які перебували неподалік з їх новим будинком. Саме там було багато людей, які були одягнуті в однакові смугасті піжами, і замість імен вони носили номери. Проте на обличчі жодного з жителів ферми не було ані натяку на радість, в їхніх очах був лише сум і страждання.

Незабаром серед цих людей у героя з'являється і новий товариш-одноліток – Шмуель. Та що очікувати від їхньої дружби?

"Хлопчик в смугастій піжамі": дивіться онлайн трейлер фільму

"За п'ять кроків до кохання"

Фільм розповість про історію Стелли та Вілла, двох пацієнтів однієї клініки, які через кістозний фіброз змушені триматися на відстані один від одного. Навіть найменша інфекція може бути небезпечною для них, тому вони повинні дотримуватися суворих правил, щоб залишатися здоровими. Попри всі заборони, хлопець і дівчина почали активно спілкуватися. Так, коли вони зустрічаються, то розуміють, що життя – це більше, ніж просто виживання. Тож приготуйтеся до зворушливої історії про кохання, силу та стійкість.

"За п'ять кроків до кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

У цій підбірці ви знайдете кінострічки на будь-який смак. Наголосимо, що при перегляді цих стрічок справді важко стримати сльози.