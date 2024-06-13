В подборке Кино 24 вы найдете 3 романтические фильмы, которые докажут, что любовь на расстоянии существует. Они прекрасно подойдут для просмотра вечером.

Интересно 4 хороших фильма для вечернего просмотра

"Жена путешественника во времени"

Фантастический фильм является экранизацией одноименного романа. Он рассказывает о библиотекаре Генри, который имеет необычное заболевание. Из-за этого мужчина вынужден путешествовать во времени.

"Жена путешественника во времени": смотрите трейлер онлайн

Однажды Генри встречает в библиотеке 20-летнюю красавицу Клэр. Оказывается, девушке он хорошо известен, ведь она с детства общалась с Генри. Но непонятно, как так произошло.

"Дом у озера"

Трогательная мелодрама рассказывает о Кейт, которая переезжает из арендованного дома после разрыва с парнем. В почтовом ящике она оставляет письмо для следующего жильца.

"Дом у озера": смотрите трейлер онлайн

В дом заселяется архитектор Алекс – оказывается, что его отец именно построил это имение. Некоторые вещи в письме и действительности не совпадают, поэтому Алекс и Кейт начинают переписываться. Выясняется, что герои живут в разное время.

"Неспящие в Сиэтле"

События фильма происходят в канун Рождества. Молодой человек Сэм пережил потерю жены. Он не хочет находить новых отношений, но его сын имеет другое мнение и стремится, чтобы отец был счастлив.

"Неспящие в Сиэтле": смотрите трейлер онлайн

Мальчик звонит на радио и рассказывает, что ищет жену для отца. Свою историю рассказывает и сам Энн. Эта история до слез трогает журналистку Энни: она верит в то, что Сэм – это ее судьба.