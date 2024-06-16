Почти каждый знает, как трудно среди всех лент на стриминговой платформе Netflix найти идеальный фильм для просмотра. Поэтому Кино 24 подготовило 3 проекта всего многообразия, которые заставят вас снова поверить в любовь.

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"Горничная с Манхэттена"

Лента "Горничная с Манхэттена" – это фильм, который точно может устранить сомнения относительно существования любви.

Мариса Вентура – горничная фешенебельного отеля на Манхэттене. Девушка одна из тех, кто поражает всех своей безупречной репутацией и надежностью. Однажды, убирая в номере гостя, Мариса наткнулась на потрясающее вечернее платье и не смогла удержаться, чтобы не примерить его. Она не знала, что ее импровизированный показ мод привлечет внимание молодого миллионера, который был мгновенно очарован ее красотой и элегантностью. И вот так в самом неожиданном месте расцвел бурный роман...

"Горничная с Манхэттена": смотрите онлайн трейлер фильма

"Подстава"

Приготовьтесь к увлекательной истории о двух трудолюбивых ассистентов, Гарпера и Чарли, которые придумали хитрый план. Они хотят свести своих занятых боссов, Кирстен и Рика, и получить больше свободного времени. Так, они выступают в роли свахов для своих руководителей, но взамен неожиданно влюбляются друг в друга по уши. Любовь уже витает в воздухе...

"Подстава": смотрите онлайн трейлер фильма

"Загадочное убийство"

В этой ленте вы присоединитесь к истории о трогательных приключениях с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. По сюжету, нью-йоркский коп и его жена отправляются в романтическое путешествие в Европу, чтобы возродить свою любовь.

Однако события приобретают неожиданный поворот, когда пара оказывается втянутыми в настоящую аферу. Так, они попадают на частную семейную встречу на супер яхте старого миллиардера Малкольма Куинси. Однако мужчину убивают и парочка становится главными подозреваемыми...

"Загадочное убийство": смотрите онлайн трейлер фильма

Все эти киноистории объединяет одно – это преданная и искренняя любовь. Желаем хорошего и приятного киносеанса, который подарит вам безумные эмоции от искренних чувств на экране!