Американская черная комедия-триллер "Я не киллер" была презентована на 80-м Венецианском международном кинофестивале в сентябре прошлого года. 7 июня состоялась премьера на Netflix, пишет Кино 24.

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Фильм "Я не киллер" (Hit Man) рассказывает о преподавателе психологии Гэри Джонсоне. Он работает для полиции Нового Орлеана под прикрытием. Гэри получает непростую роль: он должен прикрываться убийцей, чтобы разоблачать преступников-заказчиков.

Одной из таких оказывается Мэдисон, которая хочет убить своего жестокого мужа Рэя. Джонсон не берет у нее заказ, а предлагает начать новую жизнь. У него появляются чувства к Мэдисон, однако он продолжает скрывать свою личность. Пара подвергается опасности, когда Рэй узнает о них и хочет убить жену.

"Я не киллер": смотрите трейлер онлайн

В главной роли – Глен Пауэлл, который запомнился фанам в фильме "Люблю тебя ненавидеть". Он также стал продюсером и соавтором сценария.

"Большая часть этого фильма посвящена тому, как мы позиционируем себя, как мы видим, как мы движемся по миру. Гэри – это человек, который движется по миру без идентичности, так сказать. Его просто привлекает то, к чему его тянет. Его увлекает много вещей, но он увлекается малым. Он не вкладывает ни одной мысли в презентационную часть своей жизни, за исключением случаев, когда участвует в операциях под прикрытием", – рассказал Глен Пауэлл.

Сериал основан на реальных событиях

Сценарий фильма создан на основе статьи Скипа Голландстворта 2001 года. Там описывается история реального Гэри Джонсона, который работал с полицией как фальшивый киллер, не вызывая подозрений у окружающих.

Гэри Джонсон начал работать под прикрытием в 1989 году. Тогда ему сказали делать вид наемного убийцы для женщины, которая хотела избавиться от мужа. Ее осудили, а Джонсон продолжил свою работу и в целом помог арестовать около 70 человек.

В фильме гиперболизируют определенные эпизоды жизни Гэри Джонсона, однако многие детали на самом деле произошли с ним в реальной жизни. Главный герой действительно создавал много псевдонимов и образов, но их количество было не столь велико. Вымышленными являются также романтические детали и вторая профессия Джонсона. Также неизвестно, как сложилась его жизнь.