Уничтожать за это неуместно, – Трегубова защитила Горбунова и Решетника, которых захейтили

Украинская актриса Даша Трегубова стала на защиту Юрия Горбунова и Григория Решетника, которые ранее стали объектом агрессивных комментариев в социальных сетях в связи с рядом скандалов.

Узнайте в материале, что сказала Трегубова об украинских знаменитостях, на которых ранее свалилось немало критики и почему осуждает хейт.

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Даша Трегубова встала на защиту Решетника и Горбунова

В своем интервью она выразила мнение, что критика, которая направлена на шоуменов, является несправедливой, поскольку они неоднократно доказывали свою поддержку и желание видеть лучшее будущее для Украины.

Я знаю Гришу много лет, он действительно очень хороший человек. Также Горбунов. Мы с ним мало пересекались по жизни, но как только начался хейт с сериалом, я вспомнила 2008 год, Донецк, я тогда приезжала туда как ведущая. Я вышла на сцену, и он мне сказал: "Даша, давай на украинском". 2008 год! Донецк. Для меня это признак того, что человек был последовательно патриотом,

– сказала Даша.

Трегубова подчеркнула, что недопустимо применять "культуру отмены" к тем лицам, которые не заслуживают этого.

Они делают ошибки, а кто из вас не делает? Если ты ходишь в вышиванке всю жизнь, а потом воруешь у государства миллиард, за это надо сажать на всю жизнь. А если ты был последовательным и добрым, а потом допустил какую-то ошибку, то уничтожать за это неуместно,

– считает актриса.

Интервью Даши Трегубовой: смотрите онлайн видео

Почему хейтят Григория Решетника и Юрия Горбунова

В 2023 году телеведущий и продюсер Юрий Горбунов оказался в эпицентре скандала, связанного с получением 33 миллионов гривен из государственного бюджета для съемок сериала "ПГТ Ингулец". Во время обострения хейта в его адрес, шоумен решил отказаться от государственного финансирования проекта и сообщил, что намерен финансировать его из собственных средств.

В то же время Решетника подвергали критике в соцсетях из-за проведения скандальной свадьбы экс-прокурора и бывшей работницы ГБР – Ростислава Ильницкого и Роксоланы Москвы.