В своих соцсетях он призвал народ не вестись в память об эвакуации от ОБСЕ в скандальном фильме. Кроме этого, опубликовал видео, как действительно жили люди в Мариуполе.

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Давид "Химик" Касаткин о фильме "Юрик"

Вот как действительно жили люди в Мариуполе. Это одна история из сотен тысяч. Надеюсь вы покажете это всем, чтобы они не велись на вброс об эвакуации от ОБСЕ и многое другое пытаются скрыть в фильме "Юрик",

– написал Давид "Химик" Касаткин.

Давид "Химик" Касаткин показал, как жили мариупольцы: смотрите видео

Реакция сети

"Нужны английские субтитры. Это должен видеть весь мир!";

"Ненавижу всех тех извергов, которые сделали это с моей страной и с моим народом!";

"Вот и готовый фильм о Мариуполе, не надо никаких "Юриков", и это действительно на реальных событиях. Это лучше освещает тот ад, в котором пришлось жить людям из Мариуполя. Страшные правдивые кадры, разрывающие сердце и ком в горле стоит. Пожизненная боль";

"Этот дневник мучеников должен видеть весь цивилизованный мир! Невыносимая боль в груди только от осознания увиденного, какой геноцид украинцев сделали эти чудовища, русские мразоты! Гореть им в аду, проклятым нацистам! Я искренне надеюсь, что автор и его семья живы! ";

"Спасибо, что говорите об этом и спасибо за защиту не Мариуполя, а всех городов. Потому что, если бы вы не держали Мариуполь на своих плечах, не было бы моего родного Запорожья. И не только. Спасибо вам";

"Именно такие видео показывают настоящую реальность в Мариуполе".

Скандал вокруг фильма "Юрик": коротко о главном

Телеканал СТБ ко Дню независимости показал художественный фильм "Юрик", основанный на реальных событиях Он рассказывает историю обычной украинской семьи из Мариуполя, боровшейся за право жить во время войны.

Впрочем, украинцы после просмотра этого фильма отметили, что это "полная ложь и сюр". Украинская актриса Ирма Витовская-Ванца написала, что инцидент с фильмом "Юрик" дает повод задуматься всем, кто будет производить игровой контент о войне По ее словам, снимать фильмы о событиях, где описаны темы массовых убийств – это большой цинизм.

В частности, мариупольцы подчеркнули, что на самом деле реальность была гораздо более жесткой, чем это подали в картине. Они обратились к команде фильма с требованиями забрать из описания фильма "основано на реальных событиях".

Ответная команда фильма удалила фильм "Юрик" со всех ресурсов и отметила, что дополнит его документальными фактами, заберет упоминание о городе Мариуполь и покажет новую версию фильма. "Мы сохраним историю ребенка на войне, потому что это крайне важно для Украины, именно такие истории заставляют мир не забывать о нашей боли и о нашей войне", – говорится в заявлении OsnovaFilm.