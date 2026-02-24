Где смотреть новый детективный сериал "Дело НБР" с Сергеем Стрельниковым в главной роли

19 февраля состоялась премьера украинского детективного сериала "Дело НБР". Это еще один новый проект, который вышел совсем недавно, но уже стал довольно популярным среди зрителей.

В материале 24 Канала читайте, где смотреть "Дело НБР". Также узнавайте, о чем сериал.

Не пропустите 2 новых украинских сериала, которые завоевали любовь зрителей

Где смотреть и о чем новый сериал "Дело НБР"?

Детективный сериал "Дело НБР" можно посмотреть на Sweet.tv. Он состоит всего из 12 серий, которые длятся около 40 минут, поэтому не придется тратить много времени на просмотр.

Ветеран Коваль возглавляет чрезвычайное бюро расследований, которое создали для открытия сложных и резонансных убийств. Мужчина уделяет много времени работе, а не сосредотачивается на личной жизни. Главный герой сразу предупреждает женщин, что отношения между ними невозможны. Также у него нет друзей.

Коваль пережил много травм и потерь, поэтому стремится устанавливать справедливость и привлекать виновных к ответственности. Однако мужчина пока не знает, что другие члены его команды имеют непростое прошлое. Неизвестно, как они попали в НБР, но так же как и Коваль являются фанатами своей работы.

"Дело НБР": смотрите онлайн трейлер сериала

Кто снялся в сериале "Дело НБР"?

Сергей Стрельников

Вера Кобзарь

Тамара Морозова

Анастасия Рула

Иван Блиндар

Михаил Дзюба

Дария Творонович

Анастасия Король

Александр Бондарчук.

Режиссером сериала стала Юлия Павлова, а продюсерами – Анна Елисеева и Сергей Демидов.