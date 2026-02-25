Сколько серий в новом украинском сериале "Дело НБР": о чем сюжет ленты

19 февраля в Украине состоялась еще одна невероятная премьера. Это сериал "Дело НБР", который уже привлек внимание зрителей в сети.

Невероятный актерский состав, небольшое количество эпизодов и увлекательный сюжет уже покорили украинцев. В материале 24 Канала мы рассказываем, сколько серий в новом украинском сериале и о чем эта увлекательная история.

Сколько эпизодов насчитывает сериал "Дело НБР"?

Настоящим преимуществом нового украинского сериала "Дело НБР" является количество эпизодов, ведь многие не любят тратить много времени на просмотр ленты. В основном зрителям нравится, когда сериал насчитывает немного эпизодов, а сюжет остается острым, динамичным и понятным.

Лента уже полюбилась украинцам, ведь насчитывает всего 12 серий. Ее можно посмотреть на Sweet.tv, а каждый эпизод занимает ориентировочно 45 минут, поэтому вы легко погрузитесь в интересную остросюжетную историю, которая никого не оставляет равнодушным.

О чем сюжет сериала?

Сюжет сериала разворачивается вокруг Коваля – принципиального и замкнутого следователя, для которого работа давно стала единственным смыслом жизни. Он ветеран войны, который возвращается с фронта и пытается снова найти свое призвание в гражданской жизни.

Однако к покою Коваль не привык, поэтому возглавляет новое экспериментальное подразделение – НБР, Чрезвычайное бюро расследований. О его деятельности почти ничего не известно широкой общественности. НБР занимается резонансными убийствами, за которые не хотят браться другие структуры. Команда работает в условиях постоянного давления и риска, а для Коваля эта миссия – не просто работа, а возможность снова жить делом и раскрывать преступления при любых обстоятельствах.

"Дело НБР": смотрите онлайн трейлер сериала

Вокруг него формируется команда эксцентричных, но высококлассных профессионалов. Каждый из них имеет непростое прошлое и собственные причины работать именно здесь. Между ними неизбежно возникают конфликты и недоразумения, ведь таким разным характерам нужно время, чтобы притереться друг к другу. Но постепенно НБР становится для них не просто местом работы, а настоящей семьей.

В то же время в центре истории – сам Коваль и его военное прошлое. Все, что ему пришлось пережить, влияет на его настоящее. Травмы, внутренняя борьба и стремление к справедливости переплетаются с каждым новым делом, которое встает перед ним.