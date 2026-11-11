Деми Мур – 64: яркие фильмы с этой актрисой для идеального вечера

Поклонники обожают Деми Мур за умение мастерски перевоплощаться в кардинально разных персонажей и невероятную смелость в выборе провокационных ролей. По случаю праздника известной актрисы 24 Канал подготовил подборку ярких фильмов, которые гарантированно подарят вам море эмоций.

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"Призрак" (1990)

Рейтинг IMDb: 7,1

Влюбленные Сэм и Молли возвращаются домой после вечерней прогулки и становятся жертвами уличного грабителя. В результате стычки парень трагически погибает, но его душа остается на земле в виде призрака. Он узнает о смертельной опасности, грозящей его девушке, и всеми силами пытается предупредить ее. Для этого бесплотный герой обращается за помощью к эксцентричной женщине-медиуму, которая единственная способна слышать его голос.

"Призрак": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают невероятную химию между главными актерами и идеальное сочетание романтики с мистическим триллером. Однако киноэксперты несколько критикуют фильм за наивность сюжета и чрезмерную сентиментальность отдельных сцен.

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"Солдат Джейн" (1997)

Рейтинг IMDb: 6,1

Офицер Джордан О'Нил получает уникальный шанс доказать свою профессиональную пригодность в жестких условиях элитного подразделения специального назначения. Она попадает в тренировочный лагерь, где царят строгие правила и мужской шовинизм. Героиня терпит ужасные физические издевательства и психологическое давление со стороны безжалостного командира. Несмотря на все испытания, Джордан демонстрирует стальной характер и преодолевает невероятные препятствия на пути к своей цели.

"Солдат Джейн": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают фантастическую физическую форму Деми Мур и ее безупречную самоотдачу в сложной роли. Однако киноэксперты критикуют фильм за предсказуемость финала и клишеобразный подход к освещению гендерных проблем в армии.

"Субстанция" (2024)

Рейтинг IMDb: 7,2

Бывшая звезда телеэкранов Элизабет Спаркл сталкивается с возрастной дискриминацией и теряет работу из-за решения жестокого продюсера. В отчаянии женщина решает воспользоваться загадочным препаратом, который создает более молодую и совершенную версию самой себя. Сначала новая жизнь кажется настоящей сказкой, ведь молодая копия быстро обретает бешеную популярность. Однако впоследствии между двумя воплощениями одного человека начинается страшная борьба за контроль над общим телом.

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"Субстанция": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают чрезвычайно смелую актерскую игру Деми Мур и острую социальную сатиру на стандарты красоты. Однако киноэксперты критикуют фильм за избыток откровенных сцен в жанре боди-хоррор.

Кстати, 11 ноября свой день рождения также отмечает Леонардо Ди Каприо. По этому случаю наша редакция подготовила подборку фильмов, в которых снялся легендарный актер.