Пришла пьяной и под воздействием наркотиков и едва не лишилась роли: что произошло с Деми Мур на съемках

Иногда одна неудачная примерка может стоить роли. А если прийти на нее еще и в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотиков –, шансы на карьерный провал растут особенно быстро. Именно так, по словам сценариста Карла Курландера, едва не случилось с Деми Мур во время работы над культовым фильмом "Огни святого Эльма" 1985 года.

Как сообщает pagesix, Курландер рассказал, что режиссер Джоэл Шумахер после встречи с Мур был настолько разъярен, что буквально дал ей понять: свои проблемы она может нести на чужую съемочную площадку. И из-за этого едва не отдал роль Мадонне.

Роль уже почти отдали другой

По словам сценариста, Шумахер встретился с Мадонной и сразу почувствовал, что она станет огромной звездой. Режиссер был готов отдать ей роль Джулс Ван Паттен – той самой "party girl", которую в итоге сыграла Мур.

Но продюсер Лорен Шулер Доннер предложила компромисс: если Деми сможет привести себя в порядок за 10 дней – роль останется за ней.



Дэми Мур / Фото Everett Collection / Everett Col



Мур начала посещать собрания "Анонимных алкоголиков" и работала с трезвым наставником. В итоге она все же получила роль и завершила съемки.

Сама актриса позже признавала, что Шумахер сильно рискнул, поддержав ее тогда: на тот момент она еще не была звездой.

Ирония в том, что именно "Огни святого Эльма" стали одним из фильмов, которые помогли Мур закрепиться в Голливуде.

К слову, недавно Майкл Дуглас рассказал, как набросился на Джулию Робертс.