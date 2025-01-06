Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт кинопремии. В своей эмоциональной речи актриса открыто поделилась со зрителями тем, как долго не воспринимала награды как нечто, на что она заслуживает.

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Деми Мур получила свой первый "Золотой глобус": что сказала актриса

Актриса поделилась со слушателями, что долгое время ее карьера была полна сомнений и неуверенности в себе, а с получением награды она впервые почувствовала, что ее труд и таланты получили настоящее признание.

30 лет назад продюсер сказал мне, что я попкорн-актриса, и это определило для меня все,

– вспомнила актриса.

Речь Деми Мур: смотрите видео онлайн

Продюсер сказал Деми Мур, что она может создавать успешные фильмы, зарабатывать большие деньги, но никогда не получит признание.

"Я согласилась, и я поверила в это, и впоследствии это меня разъело, вплоть до того, что несколько лет назад я решила, что, возможно, это все. Я сделала то, что должна была сделать", – сказала актриса.

После долгого пути сомнений и внутренней борьбы Деми Мур таки одержала свою победу. Актриса получила награду "Золотой глобус 2025" за лучшую роль в мюзикле или комедии за свою работу в фильме "Субстанция".

"Субстанция": смотрите онлайн трейлер фильма

Эта победа стала важным признанием не только ее профессионализма, но и глубоким подтверждением того, что даже самые сильные внутренние барьеры можно преодолеть.