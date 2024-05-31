Сломать навязчивые стереотипы: 3 захватывающих фильма о блондинках

Всемирный день блондинок празднуют сегодня, 31 мая. Красавицы со светлыми волосами долгое время становились объектами насмешливых шуток. Эти стереотипы давно остались в прошлом –этим можно обязать и фильмам в частности.

Кино 24 предлагает подборку интересных фильмов о блондинках. Эти ленты доказывают, что каждая женщина, независимо от ее внешности и цвета волос, способна на все.

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"Барби"

Один из самых популярных фильмов 2023 года рассказывает о кукле-белявке, которая живет своей лучшей жизнью в Барбиленде. И вдруг она сталкивается с глубокими экзистенциальными вопросами, а еще изменением внешности: ее стопы становятся плоскими, а кожа не такой гладкой.

"Барби": смотрите трейлер онлайн

Барби отправляется в реальный патриархальный мир, чтобы понять истинное предназначение и осознать свою значимость.

"Сенсация"

Сразу три блондинки, роли которых сыграли Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман, борются с сексуальными домогательствами на престижном телеканале Fox News. Вместе им удается пошатнуть авторитет председателя и исполнительного директора канала.

"Сенсация": смотрите трейлер онлайн

К женщинам присоединяются и другие работницы, которые готовы рассказать правду о невыносимом поведении главы Fox News.

"Атомная блондинка"

В центре сюжета шпионского триллера – агент Лорейн Бротон. Она очень привлекательная и сексуальная, однако не только за это ее ценят в Секретной разведывательной службе. Ведь агент удивительно хитрая и обладает невероятными профессиональными качествами.

"Атомная блондинка": смотрите трейлер онлайн

Лоррейн отправляется в Берлин, чтобы найти один важный документ. Даже для нее это дело становится большим испытанием.