3 щемящих фильма о крымских татарах, которые никого не оставят равнодушным после просмотра

26 февраля в Украине отмечают День крымскотатарского сопротивления российской оккупации. Именно в этот день у здания парламента Крыма крымские татары и проукраинские активисты выступили против попытки аннексии полуострова.

Поэтому в нашем материале 24 Канала мы предлагаем посмотреть трогательные фильмы о крымских татарах. Это истории, которые после просмотра никого не оставят равнодушным.

Какие фильмы о крымских татарах стоит посмотреть именно сегодня?

"Чужая молитва"

Премьера фильма "Чужая молитва" состоялась в 2017 году. Это историко-драматическая лента Ахтема Сеитаблаева, сюжет которой базируется на реальных событиях. История рассказывает о крымскотатарской женщине Саиде Арифовой, которая во время Второй мировой войны спасла 88 еврейских детей. Она выдавала их за крымских татар, чтобы избежать смерти от нацистов.

"Чужая молитва": смотрите онлайн трейлер фильма

"Домой"

"Домой" – полнометражная драма крымскотатарского режиссера Наримана Алиева. В центре сюжета – Мустафа, отец, который после гибели старшего сына вместе с младшим отправляется в оккупированный Крым, чтобы похоронить сына по мусульманским традициям.

"Домой": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента получила международное признание, ведь это не просто фильм, а настоящая притча о любви, поколения и верности.

"Крым. Как это было"

В отличие от предыдущих лент, "Крым. Как это было" – документальный фильм режиссера Константина Кляцкина. Он рассказывает о захвате украинского Крыма российскими войсками в 2014 году.

"Крым. Как это было": смотрите фильм онлайн

В фильме можно увидеть рассказы офицеров, солдат и матросов Военно-морских сил Украины, которые не изменили присяге и продолжали выполнять службу во время оккупации.