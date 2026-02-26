3 щемливі фільми про кримських татар, які нікого не залишать байдужим після перегляду

26 лютого в Україні відзначають День кримськотатарського спротиву російській окупації. Саме цього дня біля будівлі парламенту Криму кримські татари та проукраїнські активісти виступили проти спроби анексії півострова.

Тому у нашому матеріалі 24 Каналу ми пропонуємо переглянути зворушливі фільми про кримських татар. Це історії, які після перегляду нікого не залишать байдужим.

Які фільми про кримських татар варто подивитись саме сьогодні?

"Чужа молитва"

Прем'єра фільму "Чужа молитва" відбулася у 2017 році. Це історико-драматична стрічка Ахтема Сеітаблаєва, сюжет якої базується на реальних подіях. Історія розповідає про кримськотатарську жінку Саїде Аріфову, яка під час Другої світової війни врятувала 88 єврейських дітей. Вона видавала їх за кримських татар, щоб уникнути смерті від нацистів.

"Чужа молитва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Додому"

"Додому" – повнометражна драма кримськотатарського режисера Нарімана Алієва. У центрі сюжету – Мустафа, батько, який після загибелі старшого сина разом із молодшим вирушає до окупованого Криму, щоб поховати сина за мусульманськими традиціями.

"Додому": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка здобула міжнародне визнання, адже це не просто фільм, а справжня притча про любов, покоління та вірність.

"Крим. Як це було"

На відміну від попередніх стрічок, "Крим. Як це було" – документальний фільм режисера Костянтина Кляцкіна. Він розповідає про захоплення українського Криму російськими військами у 2014 році.

"Крим. Як це було": дивіться фільм онлайн

У фільмі можна побачити розповіді офіцерів, солдатів і матросів Військово-морських сил України, які не зрадили присягу та продовжували виконувати службу під час окупації.