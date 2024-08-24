5 фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть с семьей в День Независимости

День Независимости Украины – праздник, объединяющий всех украинцев. Это также прекрасная возможность собраться всей семьей и провести время вместе, в частности за просмотром украинского кино.

Кино 24 предлагает сегодня посмотреть с семьей эти украинские ленты, чтобы окунуться в богатство украинской культуры и почувствовать атмосферу праздника.

Обратите внимание На передовой и в тылу: как украинские актеры и режиссеры борются за Независимость сегодня

"Вкус свободы"

В центре сюжета – молодая повариха Варя, которая невероятно готовит. Однако ее изысканные блюда не нужны в обычном кафе, поэтому девушка теряет работу. Она убегает во Львов и находит книгу забытой легенды украинской кухни – Ольги Франко. Эта неожиданность меняет ее жизнь.

"Вкус свободы": смотрите трейлер онлайн

"Я и Феликс"

Новый украинский фильм Ирины Цилык снят по мотивам романа Артема Чеха. Сюжет разворачивается в провинциальном городке, где Ольга воспитывает сына Тимофея. Когда у бабушки появляется новый партнер Феликс, мальчик быстро находит с ним общий язык. Феликс, который не отказывается от рюмки, рассказывает Тимофею о войне в Афганистане, делится советами и жизненной мудростью.

"Я и Феликс": смотрите трейлер онлайн

"Мавка. Лесная песня"

В центре сюжета анимационного фильма – любовь лесного существа - Мавки и юноши Лукаша. Вдруг в село приезжает злодейка Килина, которая стремится завладеть источником. В ленте сталкиваются и взаимодействуют два мира: человеческий и волшебный. Этот мультфильм стоит посмотреть с детьми.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн

"Поймать Кайдаша"

Популярный мини-сериал создан по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". События разворачиваются с 2005 по 2014 год. Несмотря на современный период, в сериале продолжается основной мотив повести - вечная проблема отношений родителей и детей.

"Поймать Кайдаша": смотрите трейлер онлайн

"И будут люди"

Мини-сериал создан на основе романа Анатолия Димарова. Каждый из 12 эпизодов посвящен отдельному персонажу, который показывает жизнь украинского села в начале 1900-х. Герои переживают непростые времена: Первую мировую войну, революцию, поражение УНР и приход к власти большевиков. Только любовь помогает им держаться.

"И будут люди": смотрите трейлер онлайн

Эти ленты объединяют поколения, дарят теплые эмоций в напоминают о важности семейных ценностей.