День памяти Героев Небесной Сотни: 4 фильма, которые должен увидеть каждый украинец

20 февраля в Украине чтят память тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и достоинство. 20 февраля – День памяти Героев Небесной Сотни.

В этот день все украинцы низко склоняют головы перед теми, кто сделал все, чтобы наша страна была свободной для каждого. В материале 24 Канала мы собрали четыре ленты о Майдане, которые должен увидеть каждый украинец.

Какие фильмы стоит посмотреть в День памяти Героев Небесной Сотни?

"Женские лица революции"

Это документальный фильм об участии женщин в событиях Революции Достоинства. В ленте ярко показано истории медиков, волонтерок, журналисток, активисток – всех женщин, которые были на Майдане с первых дней протестов.

Фильм демонстрирует, насколько весомой была роль женщин в момент, когда началась борьба за большие изменения.

"Женские лица революции": смотрите фильм онлайн

"Все пылает"

Это фильм, который показывает хронику событий, протестов, противостояний с силовиками и свидетельства участников Майдана. В центре – события зимы 2013–2014 годов в Киеве, когда в воздухе бушевали напряжение и страх, а одновременно – единство украинцев.

"Все пылает": смотрите онлайн трейлер фильма

"Первая сотня"

Это документальный фильм о первых добровольцах Самообороны Майдана. В ленте показаны люди с разными личными историями, разного возраста и профессий, но их объединяла общая идея и готовность бороться за страну.

"Первая сотня": смотрите фильм онлайн

"Зима, что нас изменила"

Это документальный альманах, который собрал несколько новелл украинских режиссеров. Это личные истории участников протестов, сквозь призму которых можно увидеть настоящий переломный момент для Украины – когда Майдан стал не только политическим событием, а настоящим моментом перерождения общества.

"Зима, что нас изменила": смотрите фильм онлайн

Сегодняшний вечер может стать идеальным для просмотра фильма о Майдане и чествования памяти Героев Небесной Сотни, которые именно в этот день в 2014 году погибли ради того, чтобы наша страна была независимой и справедливой.