3 украинских фильма 2025, которые должен увидеть каждый
В каждую вторую субботу сентября празднуют День украинского кино. Украинское кино прошло долгий путь, а сейчас его развитие только продолжается.
За последние годы, несмотря на полномасштабное вторжение, вышло много качественных украинских фильмов. Кино 24 расскажет о лентах 2025 года, которые стоит увидеть.
"2000 метров до Андреевки"
Режиссер: Мстислав Чернов
События документального фильма происходят на фоне украинского контрнаступления на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года. Мстислав Чернов и фотограф Александр Бабенко следуют за украинскими солдатами из 3-й отдельной штурмовой бригады, которые должны пройти укрепленный лес для деоккупации села Андреевка. Журналисты показали жизнь бойцов в окопах и их борьбу.
"2000 метров до Андреевки": смотрите трейлер онлайн
"Две сестры"
Режиссер: Лукаш Карвовски
Сводные сестры Яшмина и Малгожата давно перестали общаться. Но новость о том, что их отец получил ранение в Украине, заставляет их объединиться. Они отправляются на поиски папы в страну, где звучат тревоги и взрывы. В путешествии их ждут знакомство с украинцами, разнообразные испытания и опыт, что поможет сблизиться и изменить свои взгляды на жизнь.
"Две сестры": смотрите трейлер онлайн
"Малевич"
Режиссер: Дарья Онищенко
Биографическая лента рассказывает о жизни и творчестве выдающегося украинского художника Казимира Малевича, автора картины "Черный квадрат". В сюжете изображено несколько важных периодов – от начала его пути и футуристической выставки "0,10" до работы в Художественном институте и поездки в украинское село во время Голодомора.
"Малевич": смотрите трейлер онлайн