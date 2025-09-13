В каждую вторую субботу сентября празднуют День украинского кино. Украинское кино прошло долгий путь, а сейчас его развитие только продолжается.

За последние годы, несмотря на полномасштабное вторжение, вышло много качественных украинских фильмов. Кино 24 расскажет о лентах 2025 года, которые стоит увидеть.

К слову 3 культовые новые украинские фильмы, которые должен увидеть каждый

"2000 метров до Андреевки"

Режиссер: Мстислав Чернов

События документального фильма происходят на фоне украинского контрнаступления на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года. Мстислав Чернов и фотограф Александр Бабенко следуют за украинскими солдатами из 3-й отдельной штурмовой бригады, которые должны пройти укрепленный лес для деоккупации села Андреевка. Журналисты показали жизнь бойцов в окопах и их борьбу.

"2000 метров до Андреевки": смотрите трейлер онлайн

"Две сестры"

Режиссер: Лукаш Карвовски

Сводные сестры Яшмина и Малгожата давно перестали общаться. Но новость о том, что их отец получил ранение в Украине, заставляет их объединиться. Они отправляются на поиски папы в страну, где звучат тревоги и взрывы. В путешествии их ждут знакомство с украинцами, разнообразные испытания и опыт, что поможет сблизиться и изменить свои взгляды на жизнь.

"Две сестры": смотрите трейлер онлайн

"Малевич"

Режиссер: Дарья Онищенко

Биографическая лента рассказывает о жизни и творчестве выдающегося украинского художника Казимира Малевича, автора картины "Черный квадрат". В сюжете изображено несколько важных периодов – от начала его пути и футуристической выставки "0,10" до работы в Художественном институте и поездки в украинское село во время Голодомора.

"Малевич": смотрите трейлер онлайн