У кожну другу суботу вересня святкують День українського кіно. Українське кіно пройшло довгий шлях, а зараз його розвиток тільки триває.

За останні роки, попри повномасштабне вторгнення, вийшло багато якісних українських фільмів. Кіно 24 розповість про стрічки 2025 року, які варто побачити.

До слова 3 культові нові українські фільми, які має побачити кожен

"2000 метрів до Андріївки"

Режисер: Мстислав Чернов

Події документального фільму відбуваються на тлі українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за українськими солдатами з 3-ї окремої штурмової бригади, які мають пройти укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Журналісти показали життя бійців у окопах і їхню боротьбу.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться трейлер онлайн

"Дві сестри"

Режисер: Лукаш Карвовскі

Зведені сестри Яшміна та Малгожата давно перестали спілкуватися. Але новина про те, що їхній батько зазнав поранення в Україні, змушує їх об'єднатися. Вони вирушають на пошуки тата до країни, де лунають тривоги та вибухи. У подорожі їх чекають знайомство з українцями, різноманітні випробування і досвід, що допоможе зблизитись і змінити свої погляди на життя.

"Дві сестри": дивіться трейлер онлайн

"Малевич"

Режисерка: Дар'я Онищенко

Біографічна стрічка розповідає про життя та творчість видатного українського художника Казимира Малевича, автора картини "Чорний квадрат". У сюжеті зображено кілька важливих періодів – від початку його шляху та футуристичної виставки "0,10" до роботи в Художньому інституті та поїздки в українське село у час Голодомору.

"Малевич": дивіться трейлер онлайн