"Мы стоим с достоинством и верой": Ада Роговцева поздравила украинцев с праздниками

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева отметила, что 14 октября – День казачества, День создания УПА, День защитников и защитниц Родины и Покрова Пресвятой Богородицы. Она поздравила всех украинцев с праздниками.

Актриса уверена, что Украина победит. В свои 85 лет она продолжает волонтерить и помогать нашей армии. А для врагов, по словам Роговцевой, "расплата будет страшна и не для одного поколения".

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Ада Роговцева поздравила украинцев с праздниками

"Будем верить, что Божья Матерь защитит нас. Так страшно сейчас в городах, страшно на фронте!", – отметила актриса.

Но ведь мы стоим с достоинством и верой! Я горда, что живу в Украине среди таких людей, таких несгибаемых, таких любящих, таких настоящих. С праздниками, дорогой народ!

– говорится в поздравлении от Ады Роговцевой.

Ада Роговцева поздравила украинцев с 14 октября: смотрите видео онлайн

Украинцы поблагодарили Аду Роговцеву за приветствие, и в комментариях высказали свои мнения:

"Благодарим Вас за несгибаемость и силу духа, за человечность и любовь. С праздником! Пусть Матерь Божия хранит вас и всю вашу семью";

"Поклон Вам за гражданскую позицию и поддержку! Ваш пример вдохновляет на добрые дела!";

"Прекрасна и неповторима наша Ада Николаевна, Вы вдохновляете и даете силу жить!";

"Спасибо Вам за все, что Вы делаете для защитников Отечества и Украины!".

С сегодняшним днем защитников и защитниц поздравили многие знаменитости, среди которых актеры и актрисы. Олег Сенцов, который сейчас находится на юге, приветствовал своих собратьев: "С праздником всех, кто защищает нашу землю от врага!" Сегодня украинцы поздравляют не только воинов, но и тех, кто ежедневно в тылу приближает нашу победу – волонтеров, медиков, спасателей – всех, кто защищает и помогает бороться с врагом.