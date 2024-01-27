Согреют в зимний вечер: 5 фильмов по мотивам детективов Агаты Кристи
С произведениями Агаты Кристи точно знаком каждый или хотя бы слышал о них. Она стала не только любимым автором миллионов читателей, но и вдохновила своими произведениями режиссеров на создание чрезвычайных лент.
"Королева детективов" оставила неоценимый вклад не только в литературу, но и мировой кинематограф. Так что 24 Канал приготовил подборку фильмов по мотивам произведений Агаты Кристи, которые стоит посмотреть уже сегодня.
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"Зло под солнцем"
Год: 1982
Рейтинг IMDb: 7.1
Жизнь Эркюля Пуаро как лабиринт. Оно полно загадок и всяческих тайн. Устав от своей рутины, Пуаро решает уйти в отпуск. Ему понравился отель на острове Адриатического моря. Однако, прибыв туда, детектив не может полностью насладиться отдыхом, ведь его ждет новая тайна.
"Зло под солнцем": смотрите онлайн трейлер фильма
"Свидание со смертью"
Год: 1988
Рейтинг IMDb: 6.2
Единственный и неповторимый детектив Эркюль Пуаро отправляется в путешествие по Палестине. Там он знакомится с семьей, каждый член которой терпеть не может свою родственницу – миссис Бойнтон. Женщина несколько лет надоедала всем, а теперь при странных обстоятельствах умерла. Так что детектив должен разгадать тайну убийства, ведь у каждого из ее родственников был мотив.
"Свидание со смертью": смотрите онлайн трейлер фильма
"Большое алиби"
Год: 2008
Рейтинг IMDb: 5.4
Французская экранизация романа Агаты Кристи, режиссером которой является Паскаль Боницер, рассказывает нам о стечении обстоятельств, которого на самом деле не существует. Все случайности далеко не случайны. Жертва – неверный муж. Подозреваемая – его жена. Казалось, все пазлы сложились, но нет. Не все в жизни столь однозначно.
"Большое алиби": смотрите онлайн трейлер фильма
"Их было десять"
Год: 2020
Рейтинг IMDb: 5.7
Рано или поздно каждый поплатится за свои грехи. Страшные поступки объединяют десять человек, которых пригласили на безлюдный остров. Позже они осознают, что на них открыта охота и десять "счастливчиков" находятся в ловушке, ведь полностью изолированы от окружающего мира.
"Их было десять": смотрите онлайн трейлер фильма
"Смерть на Ниле"
Год: 2022
Рейтинг IMDb: 6.3
На пароходе, проходившем по реке Нил, было совершено убийство. Смерть забрала жизни самоуверенной состоятельной красавицы. Под подозрением оказывается каждый и только Эркюль Пуаро способен понять кто здесь кто, но успеет ли детектив раскрыть тайну состоятельных британцев, когда опасность подстерегает на каждом шагу?
"Смерть на Ниле": смотрите онлайн трейлер фильма