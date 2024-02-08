5 детективных мини-сериалов с высоким рейтингом, которые можно посмотреть за вечер

Часто возникает желание не тратить много времени на просмотр сериалов, но при этом хочется посмотреть что-то нестандартное. В частности, когда сюжет запутанный, всегда хочется быстрее раскрыть правду в этой истории.

В таких случаях обратите внимание на подборку 24 Канала. Мы предлагаем вам окунуться в увлекательную историю, которую можно осилить за один вечер. Выбирайте ленту и вперед к новым сюжетам!

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Детективные мини сериалы с высоким рейтингом

"Невероятное"

Главная героиня детективного мини сериала – восемнадцатилетняя Мари, которая становится жертвой изнасилования и обращается в полицию. Во время допроса девушка ведет себя спокойно, что порождает сомнения среди инспекторов относительно ее истории. Из-за давления сотрудников полиции Мари отказывается от своих обвинений, и дело закрывают. Но это не конец, потому что две полицейские решают все-таки раскрыть всю правду.

"Невероятное": смотрите онлайн трейлер сериала

"Острые предметы"

В увлекательном детективном мини сериале рассказывается история Камиллы Прикер – журналистки, проживающей в Чикаго и работающей в малоизвестной газете. После таинственного исчезновения девушки в ее родном городке Камилла решает написать взрывную статью, посвященную расследованию этого инцидента. Однако ее возвращение домой оказывается нелегкой задачей. Прошлое напоминает о себе...

"Острые предметы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Однажды ночью"

Американский студент пакистанского происхождения Насир Хан, выросший в строгой традиционной семье, очень застенчив. Из-за этого ему сложно устанавливать контакты с веселыми ровесниками. Однажды его однокурсники приглашают его на вечеринку. По дороге Насир знакомится с красавицей и проводит ночь у нее дома. Однако, проснувшись на следующее утро, парень обнаруживает труп девушки с ножевыми ранениями.

"Однажды ночью": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мегрэ"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні емоції можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Короткий детективный сериал в формате 4 серий получил высокую оценку зрителей, удачно адаптируя романы Жоржа Сименона об известном детективе. Для Жюля Мегрэ любое загадочное преступление – это как следующий кроссворд, над которым ему не нужно долго размышлять. Этот хладнокровный и циничный детектив мастерски разгадывает загадки всех вокруг.

"Мегрэ": смотрите онлайн трейлер сериала

"Черная птица"

Сериал был снят по реальным событиям. Когда Джимми Кин начинает отбывать 10-летний срок заключения, ему предлагают невероятную сделку: если он сможет получить признание от Ларри Холла, которого подозревают в убийствах, Джимми будет выпущен на свободу. Выполнение этого задания становится вызовом всей его жизни.

"Черная птица": смотрите онлайн трейлер сериала