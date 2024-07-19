Напряжение растет каждую минуту: 3 детективных сериала, которые стоят вашего внимания

Многие люди любят смотреть детективы, ведь их сюжет часто держит в напряжении до последнего. Хочется проглотить все серии за один раз, чтобы узнать, каким будет финал и что в итоге произойдет с главными героями.

Редакция Кино 24 также увлекается детективными сериалами, поэтому подготовила для вас соответствующую подборку. Берите попкорн и настраивайтесь на запутанные сюжеты, которые никого не оставляют равнодушными.

К слову Новинки в топе: 10 самых популярных сериалов на Netflix, от которых невозможно оторваться

"Большая маленькая ложь"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 14

События сериала разворачиваются в городе Монтерей. Там живут женщины, которые слишком много внимания и времени посвящают своим детям, пока мужчины зарабатывают большие деньги. Их обыденность кажется идеальной, однако в шкафах спрятано немало скелетов. Однажды в городе появляется Джейн, которая сама воспитывает ребенка. Вдруг Монтерей всколыхнула новость об убийстве. Продолжается следствие, но каждая семья причастна к этому преступлению.

"Большая маленькая ложь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Милые обманщицы"

Количество сезонов : 7

: 7 Количество серий: 160

В сериале рассказывается о таинственном исчезновении Элисон ДиЛаурентис. Произошло это во время вечеринки, которую она устроила вместе с друзьями. Спустя некоторое время нашли тело молодой девушки. Ее подруги, Спенсер, Ханна, Ария и Эмили, после трагического случая потеряли близкую связь. Однако вдруг все четверо начинают получать странные сообщения от незнакомца, который подписывается как "Е". Эти события заставляют девушек снова воссоединиться.

"Милые обманщицы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Как избежать наказания за убийство"

Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий: 90

В сериале показаны молодые юристы, которых начинает учить правозащитница с незаурядным опытом. Профессор Анна Лиза Киттинг берет под свою опеку пятерых студентов, которые помогают ей с работой. Ребята работают с клиентами, собирают и исследуют информацию, чтобы расследовать запутанные дела. Жизнь Анны Лизы Киттинг полна тайн, однако женщина – настоящий профессионал в своем деле и прекрасно справляется с трудностями.

"Как избежать наказания за убийство": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте детективный сериал, который будете включать вечером. Обещаем, что вы интересно проведете свободное время!