24 Канал собрал сериалы на вечер, где каждый ответ порождает еще десяток вопросов. Здесь придется запоминать имена, выдвигать теории и иногда возвращаться к предыдущим сериям, иначе понять, что происходит, просто невозможно.

"Тьма", 2017–2020

Жанр: фантастика, триллер, детектив.

IMDb: 8,7

В маленьком немецком городке бесследно исчезают дети. Поиски приводят к жуткой тайне, связывающей четыре семьи и несколько поколений. А когда в сюжете появляются путешествия во времени, обычное семейное древо превращается в настоящий кошмар.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes первый сезон получил 90% положительных отзывов. Обозреватели отметили напряженную атмосферу, сложную структуру сюжета и мастерское сочетание фантастики с детективом.



"Тьма": смотреть трейлер

"Разделение", 2022

Жанр: фантастика, психологический триллер.

IMDb: 8,6

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Представьте себе работу, после которой вы не помните абсолютно ничего. Сотрудники загадочной корпорации соглашаются на процедуру разделения памяти: одна часть сознания существует только в офисе, другая – за его пределами.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes оценил первый сезон в 97%. Критики восхищаются оригинальной концепцией, напряжением и сатирой на корпоративную жизнь.



"Разделение": смотреть трейлер

"Извне", 2022

Жанр: ужасы, мистика, триллер.

IMDb: 7,7

Обычная американская семья случайно попадает в городок, из которого невозможно уехать. Все дороги ведут обратно, а ночью из леса выходят существа, которые очень любят улыбаться. К сожалению, знакомство с ними обычно заканчивается смертью.

Что говорят критики: Первый сезон имеет 96% на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят жуткую атмосферу и загадочный сюжет, хотя иногда сравнивают сериал с культовым «Остаться в живых».

"Извне": смотреть трейлер

"ОА", 2016–2019

Жанр: фантастика, мистика, драма.

IMDb: 7,8

Молодая женщина возвращается домой после семи лет загадочного исчезновения. Самое странное в том, что раньше она была слепой, а теперь видит. Объяснять, где она находилась все это время, девушка не спешит. Вместо этого она собирает группу незнакомцев, чтобы осуществить опасную миссию, связанную с другими измерениями.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes первый сезон получил 76%. Критики отмечают смелую идею и необычную атмосферу, однако некоторые считают сюжет слишком запутанным.



"ОА": смотреть трейлер

"1899", 2022

Жанр: фантастика, мистический триллер.

IMDb: 7,3

В конце XIX века корабль с европейскими мигрантами направляется в Америку. Посреди океана пассажиры находят судно, которое исчезло несколько месяцев назад. Казалось бы, обычная морская загадка. Но вскоре реальность начинает рушиться, а каждое новое событие ставит под сомнение все, что зрители видели ранее.

Что говорят критики: Сериал получил 77% на Rotten Tomatoes. Обозреватели высоко оценили визуальную составляющую и атмосферу таинственности, но раскритиковали медленное развитие событий.



"1899": смотреть трейлер



Также ранее мы подготовили для вас подборку сериалов, снятых по книгам.