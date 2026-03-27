3 высокорейтинговых детектива на Netflix, которые посмотрите за несколько часов

Предлагаем провести выходные за просмотром интересного сериала. Это поможет немножко расслабиться, отдохнуть от рабочих и будничных дел, которыми постоянно занята голова.

24 Канал расскажет о высокорейтинговых детективах на Netflix, которые можно посмотреть за несколько часов. Читайте описания сюжетов, смотрите трейлеры и выбирайте сериал на выходные.

Какие высокорейтинговые детективы на Netflix можно посмотреть за несколько часов?

"Его и ее"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.1/10

В центре сюжета – Анна, которая отказалась от карьеры ведущей новостей и личной жизни после потери дочери. Однажды женщина узнает, что в ее родном городе, Далонеге, произошло убийство и берется за работу.

Анна возвращается в Далонегу, чтобы раскрыть правду. Во время расследования, которое раскроет тайны прошлого, она сталкивается со своим мужем – детективом Джеком Харпером.

"Хороших девочек не убивают"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.8/10

События сериала разворачиваются через пять лет после трагедии, всколыхнувшей город Литтл-Килтон. Популярную старшеклассницу Энди Белл убил ее парень Сал Сингх, который впоследствии покончил жизнь самоубийством. По крайней мере, так считают все, в частности полиция, поэтому дело закрывают.

Однако старшеклассница Пиппа Фиц-Амоби предполагает, что за трагедией скрывается нечто большее. Девушка начинает собственное расследование, изучая дело для выпускного проекта. Главная героиня настроена решительно и хочет раскрыть правду, но если убийца рядом, то ей может угрожать опасность.

"Каштановый человечек"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.6/10

На месте, где произошло жестокое убийство, полиция находит фигурку каштанового человечка. Получив жуткую подсказку, детективы пытаются найти преступника, который причастен к исчезновению дочери политика.

