3 высокорейтинговых детектива на Netflix, которые посмотрите за несколько часов
- На Netflix можно быстро посмотреть три высокорейтинговых детективных сериала: "Его и ее", "Хороших девочек не убивают" и "Каштановый человечек".
- Каждый из сериалов имеет один сезон по 6 серий с рейтингами IMDb 7.1, 6.8 и 7.6 соответственно.
Предлагаем провести выходные за просмотром интересного сериала. Это поможет немножко расслабиться, отдохнуть от рабочих и будничных дел, которыми постоянно занята голова.
24 Канал расскажет о высокорейтинговых детективах на Netflix, которые можно посмотреть за несколько часов.
Тоже интересно "Белла Вита" и не только: эти украинские сериалы можно посмотреть за день
Какие высокорейтинговые детективы на Netflix можно посмотреть за несколько часов?
"Его и ее"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
В центре сюжета – Анна, которая отказалась от карьеры ведущей новостей и личной жизни после потери дочери. Однажды женщина узнает, что в ее родном городе, Далонеге, произошло убийство и берется за работу.
Анна возвращается в Далонегу, чтобы раскрыть правду. Во время расследования, которое раскроет тайны прошлого, она сталкивается со своим мужем – детективом Джеком Харпером.
"Хороших девочек не убивают"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
События сериала разворачиваются через пять лет после трагедии, всколыхнувшей город Литтл-Килтон. Популярную старшеклассницу Энди Белл убил ее парень Сал Сингх, который впоследствии покончил жизнь самоубийством. По крайней мере, так считают все, в частности полиция, поэтому дело закрывают.
Однако старшеклассница Пиппа Фиц-Амоби предполагает, что за трагедией скрывается нечто большее. Девушка начинает собственное расследование, изучая дело для выпускного проекта. Главная героиня настроена решительно и хочет раскрыть правду, но если убийца рядом, то ей может угрожать опасность.
"Каштановый человечек"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
На месте, где произошло жестокое убийство, полиция находит фигурку каштанового человечка. Получив жуткую подсказку, детективы пытаются найти преступника, который причастен к исчезновению дочери политика.
Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix в Украине?
"Той ночью"
One Piece (2 сезон)
"Бриджертоны" (4 сезон)
"Острые козырьки" (1 сезон)
One Piece (1 сезон)
"Красота в тёмных тонах" (2 сезон)
"Владимир"
"Динозавры"