Все тайное становится явным: 3 захватывающих детектива на Netflix

В мире телевидения детективные ленты обладают уникальной способностью захватывать аудиторию, затрагивая ее внутреннюю любознательность и любовь к расследованиям. Зрителей привлекает разнообразие тем и историй в этих кинопроектах, что обеспечивает богатый и увлекательный опыт просмотра.

В последнее время Netflix получил признание за успешное производство оригинальных проектов в детективном жанре. Кино 24 подготовил подборку из 3 высококачественных детективных лент на Netflix, которые вы можете посмотреть в любое время.

Смотрите также Увлекательные фильмы, которые доказывают, что в жизни нет ничего невозможного

"Парфюм"

В этом детективном триллере, вдохновленном "Парфюмером" Патрика Зюскинда, шестеро друзей детства воссоединяются при трагических обстоятельствах. После убийства подруги, которую нашли задушенной, друзья, которые разошлись после школы-интерната, встречаются спустя два десятилетия. Когда они собираются на похороны, у них всплывают воспоминания о прошлом, и они начинают подозревать, что убийцей может быть кто-то из них.

"Парфюм": смотрите онлайн трейлер сериала

"Затерянная"

Накануне пятой годовщины своей свадьбы Ник и Эми Данн происходит шокирующий поворот событий – таинственно исчезает жена главного героя. Полиция начинает расследование дела. Первоначальное сочувствие мужу от общественности перерастает в подозрение, когда появляются тревожные подробности о непростых отношениях пары.

Доказательства семейного раздора, финансовых трудностей и измен бросают тень на Ника, которого теперь тщательно проверяют на предмет его возможной причастности к исчезновению жены. Закрытость Ника и его отстраненность многими начинает восприниматься, как поведение социопата, и это приводит к новым обвинениям. Однако по мере того, как расследование углубляется, становится понятно, что в игре может быть больше, чем кажется на первый взгляд, и кто-то манипулирует ситуацией ради собственной выгоды.

"Затерянная": смотрите трейлер фильма

"Пропавшие девушки"

В этом детективе разворачивается реальная история Мэри Гилберт, матери-одиночки с тремя девочками. Когда ее старшая дочь Шеннон не возвращается домой на ужин, Мэри начинает подозревать, что с ней что-то случилось, и обращается за помощью к правоохранителям. Несмотря на мольбы Мэри, полиция сначала отказывается искать пропавшую девушку из-за того, что та была проституткой.

Несмотря на это, Мэри продолжает искать свою дочь, убеждая полицию активизировать свои усилия. В конце концов, ее решимость приводит к обнаружению тел четырех девушек. Нераскрытым вопросом, который остается, является то, есть ли Шеннон среди жертв?

"Пропавшие девушки": смотрите онлайн трейлер фильма

Зрителям предлагается выбрать детектив, который обеспечит увлекательный вечер, что подарит острые ощущения. Приятного просмотра!