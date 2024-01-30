4 детективных сериала с напряженным сюжетом, от которых мурашки по телу

Детективы – это всегда удачный вариант для вечернего просмотра, если хочется чего-нибудь необычного, что будет держать в напряжении. Все большую популярность набирают скандинавские детективные сериалы.

Они богаты напряженными сюжетами, потрясающими мрачными пейзажами и реалистической атмосферой, от которых невозможно оторваться, отмечает 24 Канал. Именно такие ленты для длинных зимних вечеров найдете в этой подборке.

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"Каштановый человечек", 2021

Это триллер, в котором рассказывается история убийства молодой женщины, тело которой находят на детской площадке. Рядом с жертвой кто-то оставил фигурку человечка сделанного из спичек и каштанов.

"Каштановый человечек": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мост", 2011 2018

Следующим предлагаем к просмотру 4-сезонный сериал с острым сюжетом. После короткого отключения электроснабжения на мосту, соединяющего Данию и Швецию, находят тело женщины, которое разрезано пополам: верхняя часть принадлежит известной шведской политике, а нижняя – датской проститутки, которую убили 3 года назад.

"Мост": смотрите онлайн трейлер сериала

"Шаткий песок", 2019

В престижной школе происходит массовая стрельба главной подозреваемой в которой одна из лучших учениц Мая. Эта трагедия забирает жизни ее парня и лучшей подруги. Но кем на самом деле Мая: убийцей или жертвой?

"Шаткий песок": смотрите онлайн трейлер сериала

"В ловушке", 2022

Недалеко от большого городка находят тело мужчины. Впоследствии сильная метель отделяет этот городок от остального мира. Тогда местные жители и начальник полицейского участка Андри Олафссон остаются один на один с убийцей и стихией.

"В ловушке": смотрите онлайн трейлер фильма