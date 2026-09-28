Культовый триллер снова экранизируют: кто сыграет главных героев

Похоже, Голливуд и телевидение окончательно решили: если история когда-то была хитом, оставлять ее в покое просто неприлично. На этот раз новую жизнь получит культовая "Девушка с татуировкой дракона" Стига Ларссона –, но уже в формате сериала.

Как сообщает Deadline, Sky подобрал актеров на две главные роли. Дэвид Оелово сыграет журналиста Микаэля Блумквиста, а молодая британская актриса Виола Преттиджон перевоплотится в хакершу Лисбет Саландер.

Что известно о новой "Девушке с татуировкой дракона"



Виола Преттиджон / Фото из инстаграма



Сериал станет новой экранизацией первой части трилогии "Миллениум" Стига Ларссона. События будут перенесены в современность.

В центре сюжета вновь окажутся журналист Микаэль Блумквист и бескомпромиссная хакерша Лисбет Саландер. Они будут расследовать исчезновение Харриет Вангер, которая бесследно исчезла более 30 лет назад с острова, принадлежащего одной из самых влиятельных промышленных семей Швеции.

Что глубже герои будут копаться в прошлом Вангеров, тем очевиднее станет старое правило криминальных драм: если богатая семья утверждает, что ей нечего скрывать, лучше сразу проверить подвал.

Авторы сериала также планируют гораздо подробнее показать большую семью Вангеров, которой в предыдущих экранизациях не всегда хватало экранного времени. Съемки должны начаться в Литве уже в октябре.

Кто станет новой Лисбет Саландер

Для Виолы Преттиджон эта роль может стать настоящим карьерным прорывом. Ранее актриса сыграла молодую принцессу Елизавету в сериале "Корона", а также появлялась в проектах "Амадей".

Дэвид Оелово гораздо более известен зрителям. Номинант на "Эмми" и BAFTA снимался в "Сайло", а в новой "Девушке с татуировкой дракона" он также выступит одним из исполнительных продюсеров.

Интересно и то, что новая экранизация выйдет примерно через 15 лет после фильма Дэвида Финчера, где Блумквиста и Саландер сыграли Дэниел Крейг и Руни Мара. До этого мир уже видел шведскую версию с Нуми Рапас и Микаэлем Нюквистом. Сценарий сериала пишут Аманда Коу, Стив Лайтфут и Анджела ЛаМанна, а среди режиссеров – Рейнальдо Маркус Грин, Андреа Гаркин и Эми Нил. Sony Pictures Television будет заниматься международными продажами проекта.

Дата премьеры новой "Девушки с татуировкой дракона" пока не объявлена. Но после Руни Мары и Нуми Рапас планка для новой Лисбет установлена настолько высоко, что Виоли Преттиджон придется сломать не только несколько компьютеров, но и предубеждения фанатов.

Стало известно, что певица Сабрина Карпентер снимется в новом фильме с Томом Холланом.