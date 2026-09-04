"Это было детское трудовое рабство": Дилан Спраус резко высказался о карьере звезды Disney

Сейчас детство знаменитостей Disney может показаться настоящей сказкой: камера, популярность, красные дорожки и поклонники. Но Дилан Спраус, который вместе с братом Коулом прославился еще в детстве, смотрит на этот период что-то менее романтично – и называет свою раннюю актерскую карьеру "детским трудом".

Как сообщает pagesix, 34-летний Дилан Спраус вспомнил о детских годах в шоу-бизнесе во время подкаста Wildmen. По его словам, работа юного актера на телевидении на самом деле мало чем отличалась от обычной полной занятости.

"Приходишь, отмечаешься, работаешь, потом идешь домой", – примерно так Спраус описал свой опыт.



Дилан Спраус с женой / Фото getty images



А затем он произнес фразу, которая звучит особенно остро:

Это все равно детский труд.

Для пояснения актер даже вспомнил детей, которые в прошлом работали в угольных шахтах. Мол, они охраняли вагонетки, а юные актеры "просто пели и танцевали".

Диснейленд закончился, а последствия остались

Самое интересное в истории Спрауса – он говорит не только о долгих рабочих часах. По его словам, после завершения телевизионных проектов у него оставалось ощущение пустоты, а самооценка постепенно стала зависеть от того, работает ли он и нужен ли он съемочной площадке.

И даже во взрослом возрасте актер признается, что до сих пор разбирается с психологическими последствиями того периода.

Хорошо, что рядом был брат



Дилан Спраус с братом Коулом / Фото Disney Channel/courtesy Everett



Свой опыт Спраус переживал не в одиночку. Он был вместе с братом Коулом, с которым они стали известны благодаря сериалу Disney "Жизнь Зака и Коди", а вот украинцам они больше известны по сериалу "Друзья", где он сыграл сына Роса Бена.

Дилан называет присутствие брата большой удачей, ведь они могли поддерживать друг друга и лучше понимать то, через что проходили.

Недавно стало известно о смерти другой молодой звезды Disney.