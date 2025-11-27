Netflix "упал" во время премьеры "Очень странных дел", а актеры обратились к украинцам

27 ноября 2025 года поклонники долгожданного пятого сезона сериала "Очень странные дела" замерли в ожидании. Ведь именно в этот день на Netflix выйдет первая часть финального сезона, который фанаты ждали очень долго.

Кстати, ранее мы писали, что можно посмотреть, если вам понравился сериал "Очень странные дела". А пока все главные актеры сериала, которых больше всего ждали зрители, лично обратились к украинцам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix.

Актеры "Очень странных дел" обратились к украинцам: что они сказали?

Актеры сериала "Очень странные дела" лично обратились к украинцам и пригласили их к просмотру первой части пятого сезона. Всем известно, что поклонники ждали этой премьеры более трех лет. В комментариях можно увидеть большую радость украинских киноманов – и из-за того, что выходит продолжение любимого сериала, и из-за того, что актеры записали такое видеообращение.

Мы представляли этот день и наконец,

– говорится в анонсе.

Зрители настолько долго ждали премьеру пятого сезона, что стриминговый сервис Netflix "упал" во время показа. Пользователи массово жаловались на то, что не могут просмотреть новые эпизоды. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Проблему уже устранили, и теперь вы с легкостью можете продолжить просмотр долгожданного сериала.

Когда премьера других частей сериала?

На Netflix финальный сезон выходит не сразу полностью. Премьера эпизодов разделена на три этапа.

Уже сегодня, 27 ноября, зрители могут посмотреть первые четыре эпизода на стриминговой платформе Netflix.

Три другие серии выйдут ориентировочно через месяц – 26 декабря 2025 года.

Финальный эпизод увидит свет уже в 2026 году, в частности 1 января.

Если вы готовы окунуться в финальную битву, которая завершит историю "Очень странных дел", то самое время начинать просмотр.