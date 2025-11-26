В материале 24 Канала рассказываем, кто из актеров стал частью пятого сезона "Очень странных чудес", а кто не вернулся к ролям и по каким причинам, со ссылкой на Netflix.
Актерский состав 5 сезона "Очень странных дел"
Милли Бобби Браун – Одиннадцать
В предыдущем сезоне эта героиня пережила немало: потерю сил, болезненное возвращение воспоминаний, битву с Векной и неудачную попытку спасти Макс.
Милли Бобби Браун в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала
Финн Вулфгард – Майк Уилер
В 4 сезоне авторы раскрыли историю Майка и Од, которая сочетала любовь, ложь и спасение. В новом сезоне парень не только будет бороться против Векни, но и переживать конфликтные ситуации в своей команде.
Финн Вулфгард в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала
Сэйди Синк – Макс Мейфилд
Финал 4 сезона для героини Макс был эмоциональным не только для нее самой, но и для всех зрителей. Без преувеличения можно сказать, что она пережила ад на земле.
Сейди Синк в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала
Гейтен Матараццо – Дастин Хендерсон
В сериале Дастин особенно открылся после смерти Эдди Мансона, и стал эмоциональной поддержкой группы.
Гейтен Матраццо в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала
Дэвид Харбор – Джим Хоппер
В предыдущем сезоне Джим попал в плен в советский лагерь, однако таки смог вернуться домой.
Дэвид Харбор в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала
Джо Кири – Стив Гаррингтон
Этот герой стал едва ли не самым любимым среди других. В новом сезоне он продолжит борьбу, а его чувства к Нэнси все еще живут в сердце.
Джо Кири в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала
Майя Хоук – Робин Бакли
Финал прошлого сезона раскрыл Робин с новой стороны. Она проявилась с новой стороны, а также открыла свой романтический интерес к Викки.
Майя Хоук в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала
Кого еще из актеров можно будет увидеть в 5 сезоне "Очень странных чудес":
- Ноа Шнапп – Уилл Байерс;
- Келеб Маклафлин – Лукас Синклер;
- Вайнона Райдер – Джойс Байерс;
- Наталья Дайер – Нэнси Уилер;
- Чарли Хитон – Джонатан Байерс;
- Прия Фергюсон – Эрика Синклер;
- Бретт Гелман – Мюррей Бауман;
- Джейми Кэмпбелл Бауэр – Векна / Генри Крил;
- Кара Буоно – Карен Уилер;
- Эймибет Макналти – Викки;
- Нелл Фишер – Холли Уилер;
- Джейк Коннелли – Дерек;
- Алекс Бро – лейтенант Акерс;
- Линда Гамильтон – доктор Кей (звезда "Терминатора").
Кого из персонажей и актеров не будет в новом сезоне "Очень странных дел"?
Эдди Мансон (Джозеф Куинн) не вернется, ведь его герой погиб, спасая Хокинс. Не зря смерть Эдди назвали одной из самых сильных сцен в сериале.
Также не вернется и доктор Мартин Бреннер (Мэттью Модайн), ведь в четвертом сезоне он также умер.
Что известно о пятом сезоне "Очень странных дел"?
- В Украине премьера состоится уже завтра, 27 ноября.
- События пятого сезона будут разворачиваться осенью 1987 года. Векна исчезает, а правительство вводит в городе военный карантин, усилив охоту за Одиннадцатой. Приближается финальная битва и темнота, которая станет смертоноснее всего, что было раньше. Чтобы преодолеть зло, вся команда должна объединиться и дать бой.
- Пятый сезон, который станет финальным, будет выходить в три этапа.
- Пятый сезон, который станет финальным, будет выходить в три этапа.