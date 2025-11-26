В материале 24 Канала рассказываем, кто из актеров стал частью пятого сезона "Очень странных чудес", а кто не вернулся к ролям и по каким причинам, со ссылкой на Netflix.

Актерский состав 5 сезона "Очень странных дел"

Милли Бобби Браун – Одиннадцать

В предыдущем сезоне эта героиня пережила немало: потерю сил, болезненное возвращение воспоминаний, битву с Векной и неудачную попытку спасти Макс.

Милли Бобби Браун в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала

Финн Вулфгард – Майк Уилер

В 4 сезоне авторы раскрыли историю Майка и Од, которая сочетала любовь, ложь и спасение. В новом сезоне парень не только будет бороться против Векни, но и переживать конфликтные ситуации в своей команде.

Финн Вулфгард в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала

Сэйди Синк – Макс Мейфилд

Финал 4 сезона для героини Макс был эмоциональным не только для нее самой, но и для всех зрителей. Без преувеличения можно сказать, что она пережила ад на земле.

Сейди Синк в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала

Гейтен Матараццо – Дастин Хендерсон

В сериале Дастин особенно открылся после смерти Эдди Мансона, и стал эмоциональной поддержкой группы.

Гейтен Матраццо в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала

Дэвид Харбор – Джим Хоппер

В предыдущем сезоне Джим попал в плен в советский лагерь, однако таки смог вернуться домой.

Дэвид Харбор в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала

Джо Кири – Стив Гаррингтон

Этот герой стал едва ли не самым любимым среди других. В новом сезоне он продолжит борьбу, а его чувства к Нэнси все еще живут в сердце.

Джо Кири в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала

Майя Хоук – Робин Бакли

Финал прошлого сезона раскрыл Робин с новой стороны. Она проявилась с новой стороны, а также открыла свой романтический интерес к Викки.

Майя Хоук в сериале "Очень странные дела" / Кадр из сериала

Кого еще из актеров можно будет увидеть в 5 сезоне "Очень странных чудес":

Ноа Шнапп – Уилл Байерс;

Келеб Маклафлин – Лукас Синклер;

Вайнона Райдер – Джойс Байерс;

Наталья Дайер – Нэнси Уилер;

Чарли Хитон – Джонатан Байерс;

Прия Фергюсон – Эрика Синклер;

Бретт Гелман – Мюррей Бауман;

Джейми Кэмпбелл Бауэр – Векна / Генри Крил;

Кара Буоно – Карен Уилер;

Эймибет Макналти – Викки;

Нелл Фишер – Холли Уилер;

Джейк Коннелли – Дерек;

Алекс Бро – лейтенант Акерс;

Линда Гамильтон – доктор Кей (звезда "Терминатора").

Кого из персонажей и актеров не будет в новом сезоне "Очень странных дел"?

Эдди Мансон (Джозеф Куинн) не вернется, ведь его герой погиб, спасая Хокинс. Не зря смерть Эдди назвали одной из самых сильных сцен в сериале.

Также не вернется и доктор Мартин Бреннер (Мэттью Модайн), ведь в четвертом сезоне он также умер.

Что известно о пятом сезоне "Очень странных дел"?

В Украине премьера состоится уже завтра, 27 ноября.

События пятого сезона будут разворачиваться осенью 1987 года. Векна исчезает, а правительство вводит в городе военный карантин, усилив охоту за Одиннадцатой. Приближается финальная битва и темнота, которая станет смертоноснее всего, что было раньше. Чтобы преодолеть зло, вся команда должна объединиться и дать бой.

Пятый сезон, который станет финальным, будет выходить в три этапа.

В материале мы рассказали, в какие даты будут выходить серии последнего сезона "Очень странных дел".