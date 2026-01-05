И пока зрители еще оправляются после финала, который ошеломил всех, 24 Канал подготовил для вас подборку актеров сериала и покажет, как они выглядят в реальной жизни.

Как выглядят актеры сериала "Очень странные дела" в реальной жизни?

Джейми Кэмпбелл Бауэр (Векна / 001)

Одним из ключевых персонажей сериала "Очень странные дела" является Векна, главный антагонист четвертого сезона. В детстве он был известен как 001. На самом же деле его сыграл Джейми Кэмпбелл Бауэр, британский актер и музыкант.

Его перевоплощение в сериале стало одним из самых ярких: жуткий грим постоянно удивлял поклонников. В то же время в реальной жизни Джейми выглядит совершенно иначе.

Милли Бобби Браун (Одиннадцать)

Еще одна ключевая героиня сериала – Одиннадцать. Девочка со сверхспособностями, которая сбежала из секретной лаборатории, стала настоящей иконой сериала.

Хотя в ленте она молчаливая, эмоционально уязвимая и чувствительная, в реальной жизни Милли Бобби Браун, которая воплотила эту героиню, уже взрослая молодая женщина, настоящая икона стиля и моды, которая ведет собственный бизнес. Разница между образом Одиннадцать и Милли Бобби Браун в реальной жизни просто ошеломляет.

Сэди Синк (Макс)

Еще одна актриса, которая сыграла в сериале "Очень странные дела", – Сэди Синк. Она воплотила роль Макс Мейфилд, мятежной подростковой девушки из Хокинса. Макс – скейтерка, которая сначала кажется несколько отстраненной, но со временем становится частью команды. Ее характер сочетает решительность, чувствительность и невероятную смелость.

В реальной жизни Сэди – модель, которая активно сотрудничает с брендами, и ее внешний вид абсолютно отличается от образа Макс в сериале.

Дэвид Гарбор (Джим Хоппер)

Один из самых любимых персонажей сериала "Очень странные дела" – Джим Хоппер. Суровый и одновременно остроумный шериф Хокинса, который имеет невероятно доброе и большое сердце. Он часто рискует своей жизнью ради других и устает держать всю ответственность на своих плечах.

В реальной жизни это актер Дэвид Гарбор, который выглядит очень стильно и привлекательно благодаря своей харизме и внешности.

