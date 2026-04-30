Это меньше, чем вы думаете: сколько заработал украинский ведущий на съемках "Дьявол носит Прада 2"

30 апреля 2026 года в Украине премьера долгожданного фильма "Дьявол носит Прада 2". В продолжении популярного проекта посчастливилось сняться украинскому ведущему Андрею Данилевичу и его жене.

Недавно состоялся допремьерный показ ленты. Там Андрей Данилевич вместе с женой для программы "Наедине с Гламуром" рассказали, какой гонорар они получили за участие в съемках.

Сколько заработал украинский ведущий на съемках "Дьявол носит Прада"?

Супруги стали единственными украинцами, а также единственной парой, которая приняла участие в этом проекте. Они снялись в массовых сценах и за свою работу получили 250 евро на двоих – сумма, которая даже не покрыла расходов на дорогу.

До последнего не верили! Мы видели Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. Но телефон был намертво заклеенным. Было много охраны. Это был договор. Селфи сделать было невозможно,

– рассказали супруги.

Несмотря на это, ведущий признался, что они согласились бы на участие в фильме даже без гонорара, ведь это уникальный опыт и большая возможность. По их словам, сами съемки казались чем-то нереальным.

Они имели возможность работать рядом с Мерил Стрип, однако по условиям контракта все смартфоны участников были заклеены, чтобы исключить фото или видео, в частности селфи.

Несмотря на все ограничения, супруги радуются, что смогли увидеть этот процесс изнутри и стать частью большого кинематографического проекта. И, как они отмечают, ни о чем не жалеют.

Интересные подробности о фильме "Дьявол носит Прада 2"

"Дьявол носит Прада 2" – американский комедийно-драматический фильм 2026 года. Мировая премьера ленты состоялась 22 апреля 2026 года, а в Украине фильм вышел в прокат 30 апреля. Над проектом работал режиссер Дэвид Френкель по сценарию Алин Брош Маккенни.

Лента является прямым продолжением фильма "Дьявол носит Prada" 2006 года. Спустя 20 лет после премьеры культовой картины к своим ролям вернулись Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Трейси Томс и Стэнли Туччи.

Кроме того, недавно стало известно, что некоторых актеров вырезали из финальной версии фильма. В частности, речь идет о Сидни Суини и Конраде Рикаморе. Об этом сообщило издание Variety.

Создатели объяснили, что сцена с участием Сидни Суини не вписывалась в общую логику сюжета, поэтому ее решили убрать. Об этом также писало издание Entertainment Weekly.