Каких известных актеров неожиданно "вырезали" из фильма "Дьявол носит Прада 2"

Уже 30 апреля 2026 года в большой прокат выходит фильм "Дьявол носит Прада 2". Это долгожданное продолжение культового мирового хита.

К своим ролям снова вернутся невероятные Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и другие актеры. Однако есть звезды, которых "вырезали" из финального варианта фильма. Об этом сообщает издание Variety.

Каких актеров "вырезали" из фильма "Дьявол носит Прада 2"?

Одной из актрис, которая снялась в фильме "Дьявол носит Прада 2", стала Сидни Суини. Ее появление длилось всего три минуты в начале ленты, где она сыграла саму себя.

Однако создатели решили, что эта сцена структурно не сочетается с остальными событиями сюжета, поэтому она была вырезана. Об этом также сообщало издание Entertainment Weekly.

Также зрители не увидят сцены с актером Конрадом Рикамора. По слухам, которые ходят по сети, его персонаж не прошел тестовые просмотры, хотя актер был утвержден на роль соседа Энди по комнате.

Какие актеры появятся в фильме "Дьявол носит Прада 2"?

В фильме "Дьявол носит Прада 2" зрители увидят таких знаменитостей, как Леди Гага, Донателла Версаче и Наоми Кэмпбелл , а также многих новых актеров, которых не было в первой части. В частности, это Кеннет Брана, Джастин Теру, Люси Лю и другие.

и сценаристом . Продюсером ленты стала Венди Файнерман, а исполнительными продюсерами – Майкл Бедерман, Карен Розенфелт и Алин Брош МакКенна.

"Дьявол носит Прада 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Почти через 20 лет после того, как Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант і Стэнли Туччи блестяще воплотили образы Миранды, Энди, Эмили и Найджела, они возвращаются на модные улицы Нью-Йорка – в стильные офисы журнала "Подиум" – в долгожданном сиквеле культового фильма 2006 года, который стал знаковым для целого поколения.