Вину не признает: известного актера приговорили к 30 годам за изнасилование

Американский актер и саентолог Дэнни Мастерсон, которого признали виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами, приговорили к 30 годам заключения. Звезда не признал свою вину.

Относительно обвинения еще одной женщины, присяжные не смогли прийти к согласию. Представители актера рассказали журналистам CNN, что намерены оспорить приговор.

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Дэнни Мастерсон приговорили к 30 годам

Мы очень разочарованы приговором, который сегодня вынес судья. Мистер Мастерсон не совершал преступлений, за которые его осудили, и мы и апелляционные юристы, лучшие и умные в стране, уверены, что эти приговоры будут отменены.

– поделился адвокат актера Шон Холли.

Адвокат Элисон Андерсон, представлявшая интересы двух из трех пострадавших женщин, отметила, что ее клиентки "проявили огромную силу и храбрость, обратившись в правоохранительные органы и непосредственно участвуя в двух изнурительных уголовных процессах".

"Я надеюсь, что этот приговор каким-то образом принесет им мир, а их храбрость станет примером для других. Один из моих приоритетов – убедиться, что Лос-Анджелес больше не будет охотничьим угодьем для голливудской элиты, чувствующей право охотиться на женщин", – рассказал окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон.

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование против Дэнни Мастерсона в 2017 году. Актер считал обвинение попыткой клеветы на сайентологию. Церковь сайентологии также выступала против расследования, утверждая, что прокуратура предвзято фокусируется на религии подсудимого и способствует фанатизму.

Согласно материалам дела, женщины, обвинявшие Мастерсона, бывшие служанки Церкви сайентологии. Все они сообщили, что их изнасиловали после того, как они выпили напиток, данный Мастерсоном. У всех были схожие симптомы: головокружение, дезориентация, тошнота, а одна из женщин была без сознания во время сексуального насилия.

Женщины рассказали, что долгое время не обращались в полицию из-за отказа чиновников Церкви сайентологии. Они также боялись, что их родственники, которые также были членами церкви, могут запретить общаться с ними. Кроме того, женщины стали свидетелями того, как саентологи "утекали" материалы дела и редактировали сообщения, которыми обменивались прокуроры и следователи полиции.

Кто такой Дэнни Мастерсон Известный актер, сыгравший главные роли в популярных американских сериалах, таких как "Шоу 70-х" и сериал Netflix "Ранчо", а также выступил в фильмах "Всегда говори "ДА"", "Мост в никуда", "Факультет", "Бетховен – 2" и другие.

Кто поддержал актера

В поддержку Дэнни Мастерсона выступили более 50 человек, среди них были также американские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер. Они посылали письма судье перед вынесением приговора, чтобы смягчить наказание.

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"Был случай, когда мы были в пиццерии, и вошел агрессивный мужчина, который ругал свою девушку. Мы никогда раньше не встречали и не видели этих людей, но Дэнни был первым, кто бросился в защиту этой девушки. Это был инцидент, в котором ему не нужно было участвовать, но он решил вмешаться, поскольку поведение этого человека было неправильным. Он всегда обращался с людьми порядочно, на равных и великодушно", – рассказал Эштон.

Впрочем, за это Кутчер был раскритикован в сети. В частности, одна из женщин, обвинявшая Мастерсона в сексуальном насилии, актриса Крисси Карнелл Бикслер, в инстаграмме создала стороз, в котором назвала Кутчера "таким же больным". По ее словам, существуют определенные "секреты", которые Мастерсон "хранит из-за Кутчера".