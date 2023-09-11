Провину не визнає: відомого актора засудили до 30 років за зґвалтування

Американського актора і саєнтолога Денні Мастерсона, якого визнали винним у сексуальному насильстві над двома жінками, засудили до 30 років ув'язнення. Зірка не визнав свою провину.

Стосовно обвинувачення ще однієї жінки, присяжні не змогли дійти згоди. Представники актора розповіли журналістам CNN, що мають намір оскаржити вирок.

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Денні Мастерсона засудили до 30 років

Ми дуже розчаровані вироком, який сьогодні виніс суддя. Містер Мастерсон не вчиняв злочинів, за які його засудили, і ми та апеляційні юристи, які є найкращими та найрозумнішими в країні, впевнені, що ці вироки будуть скасовані,

– поділився адвокат актора Шон Холлі.

Адвокатка Елісон Андерсон, яка представляла інтереси двох із трьох постраждалих жінок, відзначила, що її клієнтки "виявили величезну силу та хоробрість, звернувшись до правоохоронних органів і безпосередньо беручи участь у двох виснажливих кримінальних процесах".

"Я сподіваюся, що цей вирок якимось чином принесе їм мир, а їхня хоробрість стане прикладом для інших. Один із моїх пріоритетів — переконатися, що Лос-Анджелес більше не буде мисливським угіддям для голлівудської еліти, яка відчуває право полювати на жінок", – розповів окружний прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон.

Поліція Лос-Анджелеса розпочала розслідування проти Денні Мастерсона у 2017 році. Актор вважав звинувачення спробою наклепу на саєнтологію. Церква саєнтології також виступала проти розслідування, стверджуючи, що прокуратура упереджено фокусується на релігії підсудного та сприяє фанатизму.

Згідно з матеріалами справи, жінки, які звинувачували Мастерсона, колишні служниці Церкви саєнтології. Усі вони повідомили, що їх зґвалтували після того, як вони випили напій, який їм дав Мастерсон. У всіх були схожі симптоми: запаморочення, дезорієнтація, нудота, а одна з жінок була непритомною під час сексуального насильства.

Жінки розповіли, що довгий час не зверталися до поліції через відмову посадовців Церкви саєнтології. Вони також боялися, що їхнім родичам, які також були членами церкви, можуть заборонити спілкуватися з ними. Крім того, жінки стали свідками того, як саєнтологи "витікали" матеріали справи й редагували повідомлення, якими обмінювалися прокурори та слідчі поліції.

Хто такий Денні Мастерсон Відомий актор, який зіграв головні ролі у популярних американських серіалах, таких як "Шоу 70-х" та серіал Netflix "Ранчо", а також виступив у фільмах "Завжди кажи "ТАК"", "Міст в нікуди", "Факультет", "Бетховен – 2" та інших.

Хто підтримав актора

На підтримку Денні Мастерсона виступили понад 50 осіб, серед них були також американські актори Міла Куніс і Ештон Кутчер. Вони надсилали листи судді перед винесенням вироку, щоб пом'якшити покарання.

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"Був випадок, коли ми були в піцерії, і увійшов агресивний чоловік, який лаяв свою дівчину. Ми ніколи раніше не зустрічали й не бачили цих людей, але Денні був першим, хто кинувся на захист цієї дівчини. Це був інцидент, в якому йому не потрібно було брати участь, але він вирішив втрутитись, оскільки поведінка цієї людини була неправильною. Він завжди поводився з людьми порядно, на рівних і великодушно", – розповів Ештон.

Втім, за це Кутчера розкритикували в мережі. Зокрема, одна з жінок, яка звинувачувала Мастерсона у сексуальному насильстві, акторка Кріссі Карнелл Бікслер, в інстаграмі створила сторіз, в якому назвала Кутчера "таким же хворим". За її словами, існують певні "секрети", які Мастерсон "зберігає через Кутчера".