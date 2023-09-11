Весільну церемонію провели конфіденційно у їхньому власному будинку в Бостоні, штат Массачусетс. Гості свята підписували договір про нерозголошення, а саму подію не можна було знімати на камеру.

Рекомендуємо Від інтриг до адреналіну: 5 крутих серіалів про ставки на спорт та азартні ігри

Кріс Еванс одружився – хто його обраниця

До речі, Кріс та Альба влаштували скромне святкування, де були присутні лише найближчі родичі та друзі. На весіллі Еванса також з'явилися його колеги, з якими він грав у фільмах Marvel, зокрема Роберт Дауні-молодший, Кріс Гемсворт та Джеремі Реннер.

Що відомо про стосунки Кріса Еванса та Альби Баптісти

Загалом, про стосунки Кріса Еванса та Альби Баптісти відомо досить мало, оскільки закохані дуже трепетно ставляться до особистого життя і тримають його в таємниці.

Вперше про їхнє кохання почали говорити у 2022 році, коли інсайдер розповів про те, що вони вже понад рік проводять разом. Тоді актори не коментували ці чутки офіційно, але натякнули, що між ними щось є.

Альба Баптіста – відома португальська 26-річна актриса. Акторську кар'єру зірка розпочала в рідній Португалії з серіалу Jardins Proibidos. Пізніше вона знялася в багатьох португальських серіалах і фільмах, таких як A Impostora, Filha da Lei, A Criação і Jogo Duplo.