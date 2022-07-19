Официально: в Будапеште приступили к съемкам "Дюны 2" – первый кадр показал образ Флоренс Пью

В Будапеште официально приступили к съемкам сиквела "Дюны". На первых кадрах был замечен Флоренс Пью в роли принцессы Ирулен.

Об зйомках фильма мы узнали из официального твиттера "Дюны": "Поехали. Съемочный процесс "Дюны 2" начался". Как известно, еще в октябре компания Legendary официально заявила о производстве продолжения эпической ленты, первая часть которой поразила зрителей по всему миру. Премьеру придется немного подождать – сиквел покажут 17 ноября 2023 года.

Читайте также Самые популярные фильмы и сериалы лета 2022 года по версии IMDb

Режиссером стал Дэнни Вильнев, кроме того, он выступил в роли продюсера и сценариста фильма. По условиям договора между Legendary и Warner Bros. Сперва сиквел будут показывать только в кинотеатрах.

Адаптировать "Дюну" Фрэнка Герберта – это моя мечта, и я должен поблагодарить фанатов, актеров, съемочную группу, Legendary и Warner Bros. за то, что они поддержали эту мечту. Это только начало,

– поделился Дени Вильнев.

Съемки фильма пройдут в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.

Как сообщает Variety, фильм расскажет о фантастическом путешествии Пола Атрейдеса, во время которого он объединится с Чани и фременами и выйдет на тропу войны, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. Юноше придется выбрать между любовью своей жизни и судьбой известной человечеству вселенной, и он попытается предотвратить ужасное будущее, неизвестное никому, кроме него.

Съемки "Дюны 2": первые кадры

В твиттере фан-аккаунта Florence Pugh Daily появилось первое изображение с Флоренс Пью во время официальных съемок "Дюны 2". Звезда сыграет в картине роль принцессы Ирулана Коррино из Дома Коррино. Снимок очень плохого качества, однако, образ героини можно рассмотреть.

Флоренс Пью изображена в светлом платье, нежный вид дополняет украшение для волос. Ее героиня играет немаловажную роль в книгах американского фантаста Фрэнка Герберта. Ирулан тесно связан с главным героем, которого сыграл Тимоти Шаламе. В продолжении фильма появится такой отец Ирулан, императора сыграет Кристофер Вокен.

Напомним, Императора Шаддама IV не было в первой части, но именно он отправил Лето Атрейдеса (Оскар Айзек) править Арракисом. Он предполагал, что его решение приведет к конфликту между Домом Атрейдесов и Домом Харконненов.

Флоренс Пью на съемках "Дюны 2": смотрите фото

Сюжет фильма "Дюна"

События фильма происходят в далеком будущем, не похожем на сегодняшний реальный мир. В центре истории рассказ о том, как Оскар Айзек в роли Герцога Лето Атрейдеса получил контроль над пустынной планетой Арракис. Жизнь в их мире полна опасностей и жестокости, однако, эта планета очень ценна, поскольку только там можно найти редкое и особое вещество – спайс, которое по действию похоже на наркотики, но наделяет человека важным даром – продолжает жизнь и улучшает умственные способности. Кто контролирует Аракис, тот владеет спайсом, а кто владеет спайсом – властвует над всей вселенной.

Однако Арракис таит в своих глубинах страшную опасность – гигантских червей, которые нападают на добытчиков спайса и мешают людям. Сын герцога, юный и талантливый Пол (Тимоти Шаламе) должен отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить своей семье контроль над Арракисом.

"Дюна" 2021: смотрите полный трейлер фильма