Поэтому узнайте в материале Кино 24, действительно ли этот научно-фантастический экшн стоит вашего внимания. Читайте, о чем будет новый фильм и как реагируют критики и сеть на выход ленты.
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Фильм "Дюна: Часть вторая": о чем лента
Во второй части фильма зрители будут наблюдать за жизнью Пола Атрида. Его путь от чужака до лидера фременов. Раскрывается взаимодействие Поли с фременкой Чани, а также воплощение плана мести за убийство его отца.
Примерно треть ленты посвящена тому, как Пол адаптируется к фременскому сообществу, учится у них и пытается раскрыть смысл своих видений. Если вы думали, что все возможные чудеса вы уже увидели в первой части "Дюны", то нет! Здесь вас ждет и катание на червях и смелые диверсии на производстве спайса и поразительные битвы.
"Дюна: Часть вторая": смотрите онлайн трейлер фильма
Постепенно мать Пола, леди Джессика, приобретает все больше власти, воплощая план ордена сестер Бене Гессерит, который разрабатывался в течение тысячелетий. В этой части появляется больше интриг и таинственных договоренностей с новыми персонажами.
В частности, внимание зрителей наконец уделили самому императору-падишаху Шаддаму IV, но особенно увлекательным оказался персонаж его дочери, принцессы Ирулан Коррино, которой суждено было сыграть важную роль в будущем.
Еще одним новым героем стал младший племянник барона Владимира Харконнена, Фейд-Раута, которого готовили как будущего властителя Аракиса. Именно с этим жестоким воином Пол Атрид будет иметь столкновение в финале фильма.
"Дюна 2": реакция на фильм
Ленту "Дюна 2" впервые показали зрителям в Лондоне 15 февраля 2024 года, и уже вскоре в СМИ и соцсетях можно было увидеть невероятные отзывы от киноэкспертов.
Они оценили фильм как "потрясающий", "мастерский", "чрезвычайно впечатляющий" и "один из лучших научно-фантастических фильмов всех времен", а также признали, что вторая часть получилась даже лучше первой. Актерский ансамбль, визуальные эффекты и батальные сцены получили высокую похвалу.
Сейчас на Rotten Tomatoes фильм получил 97% положительных отзывов от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть", а на Metacritic эксперты оценили его на 78 баллов из 100, что соответствует общему положительному впечатлению.
Украинцы также с нетерпением ожидали продолжения этой истории. Вот, что они писали в соцсетях:
- "Как же я жду премьеры! Я смотрела первую "Дюну" трижды – дважды в дубляже и на языке оригинала. Вторую часть также собираюсь смотреть в кинотеатре и в оригинале, и в дубляже."
- "Кристофер Уокен просто шикарен в этой роли!"
- "Увлекательно. Очень жду. Первая часть была интересной, полное погружение в другой мир, хоть и с малым количеством событий."
- "Завидую тем людям, кто впервые посмотрит сразу две части этой истории."