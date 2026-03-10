После бешеной популярности в 2000-х: куда исчез актер сериала "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков

Дмитрий Лаленков – украинский актер театра и кино. Многие зрители знают его по мегапопулярному комедийному сериалу "Леся + Рома", который в свое время очень любили смотреть украинцы.

Сегодня Дмитрия Лаленкова не так часто можно увидеть на театральных сценах или на съемочных площадках. В материале 24 Канала рассказываем, куда исчез актер, снимается ли он сейчас в кино и какова его гражданская позиция.

Куда исчез Дмитрий Лаленков?

Еще до 2014 года Дмитрий Лаленков активно снимался как в украинских, так и в российских проектах. Его также можно было увидеть на театральных сценах обеих стран. Однако после завершения сериала "Леся + Рома", где актер сыграл одну из главных ролей и получил популярность в комедийном жанре, он почти исчез с экранов.

Тогда актриса Ирма Витовская объясняла это влиянием российских нарративов на позицию Лаленкова. Со временем его позиция менялась.

Я с интересом наблюдаю за ним в соцсетях – как он открывает для себя Украину. Постепенно погружается, насколько может это принять. А вот вторжение его уже сделало абсолютно украинцем. Кстати, он никогда не был украинофобом. Просто были какие-то вещи, в которые он верил, и хорошо, что сейчас отвергает,

– рассказывала актриса изданию OBOZ.UA.

Еще до полномасштабной войны актер публиковал неоднозначные сообщения в своих социальных сетях, в которых пытался говорить о "примирении" Украины и России. Он сделал пост, где написал, что "война и другая хе*ня, сейчас никому не надо! Конечно только кроме "собратьев" из охр*ненной "антипутинской коалиции".

Однако после 24 февраля 2022 года он удалил эту публикацию, изменил свою позицию и занял проукраинскую позицию.

Что известно о гражданской позиции Дмитрия Лаленкова?

Известно, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину актер неоднократно ездил на фронт и помогал военным и гражданским, которые в этом нуждались.

Впрочем, гражданская позиция Дмитрия Лаленкова вызывает дискуссии. Несмотря на то, что он осуждает российскую агрессию и поддерживает украинскую армию, актер до сих пор остается прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата.

В частности, на своей странице в инстаграме он часто публикует поздравления по случаю религиозных праздников. Например, в день Рождества Христова. Сегодня большинство украинцев празднует Рождество 25 декабря, тогда как в России его отмечают 7 января. В то же время Дмитрий Лаленков до сих пор поздравляет украинцев с Рождеством именно 7 января, что свидетельствует о том, что он придерживается церковного календаря, по которому живет русская православная церковь.

В комментариях под такими сообщениями можно увидеть реакцию украинцев, которые напоминают, что в Украине Рождество официально празднуют 25 декабря. Однако актер, похоже, продолжает придерживаться своей позиции.



Комментарии под публикацией Дмитрия Лаленкова / Скриншот из инстаграма

Сам Лаленков считает, что его вера и принадлежность к определенной церкви не противоречат его гражданской позиции и не мешают ему поддерживать Украину.

Что известно о сериале "Леся + Рома", в котором сыграл Лаленков?

"Леся + Рома" – это украинский комедийный многосерийный телесериал, который рассказывает о супругах, что ежедневно сталкивается с различными жизненными ситуациями и испытаниями. Легкий юмор и непринужденная атмосфера сделали этот проект очень популярным среди украинских зрителей.



Сериал "Леся+Рома" / Постер сериала

В целом сериал насчитывает шесть сезонов и 161 эпизод. Главные роли в нем исполнили Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков – именно они сыграли Лесю и Рому, которых полюбили миллионы зрителей.